Đồng Nai: 'Biến' trường học bỏ hoang thành điểm sinh hoạt cộng đồng

Ngày 27.5, xã Nha Bích (TP.Đồng Nai) đã tổ chức lễ khởi công chuỗi 12 dự án hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý trong đó là dự án chuyển đổi một điểm trường lẻ bỏ hoang của Trường tiểu học Nha Bích (ấp 1) thành khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao cho người dân.

Hiệu quả từ việc tái sử dụng đất công

Năm 2019, sau khi cơ sở chính của Trường tiểu học Nha Bích được xây dựng khang trang, điểm trường lẻ rộng 2.500 m2 bị bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất và trở thành nơi tiềm ẩn các tệ nạn xã hội. Khi chính quyền lấy ý kiến, cải tạo thành dự án khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng và thể dục thể thao đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ 100% người dân trong khu vực.

Điểm trường lẻ bỏ hoang sắp biến thành nơi sinh hoạt cộng đồng của người dân (ảnh phối cảnh sau khi dự án hoàn thành)

Ông Lâm Vũ Trường, Trưởng ấp 1 chia sẻ: "Công trình mới không chỉ giải quyết bài toán thiếu sân chơi cho thanh thiếu niên, tạo nơi tập luyện cho người lớn tuổi mà còn là không gian tổ chức các lễ hội địa phương".

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, khẳng định dự án không chỉ giúp địa phương sử dụng hiệu quả quỹ đất công ích dôi dư, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân mà còn tránh nguy cơ mất an ninh trật tự.

12 công trình trọng điểm được khởi công trong ngày đầu triển khai đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá", xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại

Người dân hiến đất, tiết kiệm 250 tỉ đồng ngân sách

Cùng với điểm sinh hoạt cộng đồng, xã Nha Bích cũng đã đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng khác bao gồm: 4 dự án đường giao thông, 1 dự án chợ, 3 dự án hạ tầng kỹ thuật, 2 dự án nâng cấp trung tâm văn hóa và 1 dự án hệ thống chiếu sáng.

Để các dự án đường giao thông trên địa bàn được triển khai thuận lợi, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất và sẵn sàng tháo dỡ công trình khi đơn vị thi công lấy mặt bằng.

3 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường được địa phương khen thưởng

Là hộ có hơn 70 m đất mặt tiền đường, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường số 12 (ấp Minh Thắng 3), bà Nguyễn Thị Hồng Lam (xã Nha Bích) cho biết trước đó đường chỉ có 4 m, giờ mở rộng lên 20 m. Sau khi chính quyền địa phương vận động, vợ chồng bà đều đồng ý sẽ hiến khoảng hơn 500 m2 đất để thực hiện dự án.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lam hiến hơn 500 m2 đất để mở rộng đường giao thông

"Giờ vợ chồng tôi cũng ủng hộ, hiến đất cho nhà nước để làm đường. Cũng mong chính quyền làm sớm để có con đường sạch đẹp", bà Lam chia sẻ.

Cũng là hộ có chiều dài gần 35 m mặt tiền đường số 12, thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường 12 (ấp Minh Thắng 3), ông Bùi Đình Quý không chỉ hiến hơn 200 m2 đất mà còn phá dỡ cổng, hàng rào quanh nhà để nhà nước mở rộng đường theo thiết kế.

"Thấy nhiều hộ dân đập bỏ cổng, tường rào mới xây hoặc cắt vườn rẫy để nắn con đường cho thẳng nên tôi cũng tự nguyện hiến đất, chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Người dân chỉ mong dự án thi công nhanh gọn, đúng tiến độ cam kết", ông Quý nói.

Ông Bùi Đình Quý (bên phải) cũng hiến hơn 200 m2 đất để mở rộng đường giao thông

Theo lãnh đạo UBND xã Nha Bích, dự kiến từ nay đến năm 2030, địa phương sẽ triển khai khoảng 35 dự án (giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục...). Riêng giai đoạn 2026 – 2027, có 15 công trình giao thông với diện tích người dân tự nguyện hiến khoảng 60 ha, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 250 tỉ đồng, tạo dư địa lớn để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Dịp này, UBND xã Nha Bích cũng phát động đợt thi thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1.5.2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá", xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại.