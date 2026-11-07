Volvo trình làng bộ đôi xe điện mới tại Việt Nam, giá từ 2,6 tỉ đồng

Sau gần nửa năm nhận đặt cọc, hãng xe đến từ Thuỵ Điển - Volvo chính thức tung ra thị trường hai mẫu xe thuần điện gồm ES90 và EX90. Theo đó, hai mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, góp phần mở rộng danh mục xe "xanh" của thương hiệu này tại Việt Nam, bên cạnh mẫu SUV cỡ nhỏ EC40 đã phân phối trước đó.

Volvo tung ra thị trường Việt Nam bộ đôi xe điện hạng sang EX90 và ES90

ẢNH: VIỆT HƯNG

Dòng xe ES90 và EX90 chỉ được phân phối tại thị trường Việt Nam với một phiên bản duy nhất, giá bán lần lượt 2,6 tỉ và 3,5 tỉ đồng.

Trong đó, Volvo ES90 mang kiểu dáng sedan kết hợp phong cách fastback, với phần mui kéo dài và đuôi xe vuốt dốc. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 5.000 x 1.942 x 1.547 (mm), chiều dài trục cơ sở 3.102 mm, thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ lớn. Thiết kế cửa cốp mở rộng tạo sự linh hoạt khi xếp hành lý, khác với nhiều mẫu sedan truyền thống.

Volvo ES90 có giá bán 2,6 tỉ đồng, nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia ẢNH: VIỆT HƯNG

Không gian nội thất ES90 bố trí tối giản với màn hình trung tâm 14,5 inch, màn hình sau vô-lăng 9 inch, tích hợp hệ điều hành Google. Trang bị tiện nghi gồm ghế da Nappa thông gió, massage hàng ghế trước; âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa, trần kính toàn cảnh thay đổi độ truyền sáng và đèn HD Pixel.

Về khả năng vận hành, ES90 dùng hệ dẫn động bốn bánh eAWD, công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm; giúp tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4 giây. Bộ pin CATL dung lượng 106 kWh sử dụng kiến trúc 800V, cho phạm vi di chuyển tối đa 706 km theo chuẩn WLTP. Trong điều kiện sạc nhanh tối đa 350 kW, thời gian nạp 10 - 80% pin chỉ mất khoảng 22 phút.

Trong phân khúc, Volvo ES90 sẽ cạnh tranh với Lexus ES 500e đã gia nhập thị trường Việt Nam trước đó không lâu. Hiện tại, ES 500e có giá 2,94 tỉ đồng, cao hơn mẫu xe của Volvo 340 triệu đồng, giúp bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng ở nhóm sedan điện hạng sang.

Với EX90, mẫu xe này được nhiều người ví von như một chiếc XC90 thuần điện, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.037 x 1.964 x 1.742 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.985 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Mẫu xe này cạnh tranh với mẫu SUV cỡ lớn như Mercedes-Benz EQS SUV.

Volvo EX90 thuộc phân khúc SUV thuần điện cỡ lớn, "đấu" Mercedes-Benz EQS SUV ẢNH: VIỆT HƯNG

EX90 cũng dùng hệ dẫn động eAWD, công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 870 Nm. Xe tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 4,2 giây. Pin CATL 106 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 625 km theo WLTP, thấp hơn ES90 khoảng 81 km. Ngoài ra, xe trang bị thêm hệ thống treo khí nén buồng hơi kép kết hợp giảm chấn thích ứng FSD.

Về tiện nghi, EX90 có màn hình trung tâm 14,5 inch, ghế da Nappa thông gió và massage phía trước, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 25 loa. Hơn nữa, mẫu xe này cũng được trang bị tính năng hỗ trợ lái thông minh kết hợp nhận diện người ngồi trong xe, công nghệ học hỏi thói quen vận hành của tài xế...

Đáng chú ý, giá bán 3,5 tỉ đồng của Volvo EX90 thấp hơn khoảng 1,6 tỉ đồng so với Mercedes-Benz EQS SUV, hiện niêm yết 5,099 tỉ đồng. Mức chênh lệch này giúp EX90 có lợi thế cạnh tranh mạnh về giá bán, dù hai mẫu xe vẫn có những khác biệt về trang bị, công nghệ và khả năng vận hành.