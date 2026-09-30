Bộ đôi xe điện Volvo sắp về Việt Nam có gì đáng chú ý?

Volvo Car Việt Nam vừa hé lộ thêm thông tin về EX90 và ES90, hai mẫu ô tô thuần điện mới hãng xe Bắc Âu chuẩn bị phân phối tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Đáng chú ý, EX90 và ES90 đều nằm ở nhóm sản phẩm cao cấp trong danh mục xe điện thế hệ mới của Volvo. Nếu EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn, ES90 lại được phát triển với kiểu dáng pha trộn những đặc điểm của sedan và fastback, đồng thời hướng tới không gian sử dụng rộng rãi hơn so với một mẫu sedan truyền thống.

Trong đó, EX90 được Volvo định vị là một trong những sản phẩm thể hiện rõ nhất hướng phát triển mới của hãng ở lĩnh vực xe điện, đặc biệt về công nghệ an toàn. Theo thông tin Volvo Car Việt Nam công bố, mẫu SUV này được trang bị hệ thống cảm biến cùng nền tảng xử lý thông minh nhằm nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ quá trình vận hành.

Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện cỡ lớn sắp ra mắt tại Việt Nam ẢNH: VOLVO

Trước khi được đưa về Việt Nam, EX90 cũng đã xuất hiện tại nhiều thị trường quốc tế. Mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP, danh hiệu Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), đồng thời từng được World Car Awards trao danh hiệu World Luxury Car 2025.

Trong khi đó, ES90 được Volvo phát triển theo hướng khác biệt so với cách phân loại sedan truyền thống. Kiểu dáng xe kết hợp đường nét của sedan với phần thân sau mang phong cách fastback, qua đó hướng đến sự cân bằng giữa thiết kế, không gian ca-bin và tính thực dụng. Đây cũng là một trong những mẫu xe điện thế hệ mới được Volvo phát triển theo ngôn ngữ thiết kế tối giản đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên cả EX90 và ES90 là hệ thống điện áp 800V. Theo công bố của hãng, nền tảng này cho phép bộ pin của xe sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng. Bộ đôi cũng được trang bị hệ thống máy tính lõi thế hệ mới và hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng OTA, cho phép bổ sung hoặc tinh chỉnh một số tính năng trong quá trình sử dụng mà không nhất thiết phải can thiệp trực tiếp tại đại lý.

Volvo ES90 sử dụng nền tảng điện 800V, hỗ trợ khả năng sạc nhanh ẢNH: VOLVO

Việc chuẩn bị đưa cùng lúc EX90 và ES90 về Việt Nam cũng cho thấy Volvo đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại thị trường trong nước. Hiện tại, dải sản phẩm của hãng tại Việt Nam vẫn gồm nhiều mẫu sử dụng hệ truyền động mild-hybrid như XC40, XC60, XC90; bên cạnh các phiên bản plug-in hybrid của XC60, XC90 và S90. Ở nhóm thuần điện, EC40 hiện là một trong những sản phẩm Volvo đã phân phối, trong khi EX90, ES90 nằm trong số các mẫu xe điện thế hệ mới chuẩn bị được bổ sung.

Vì vậy, sự xuất hiện của hai mẫu xe mới không chỉ giúp Volvo tăng số lượng lựa chọn thuần điện, mà còn mở rộng phạm vi sản phẩm sang nhiều kiểu dáng và nhu cầu sử dụng khác nhau. EX90 hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu SUV điện kích thước lớn, trong khi ES90 tiếp cận nhóm người dùng chuộng phong cách sedan nhưng muốn có thêm sự linh hoạt trong không gian sử dụng.

Trước khi chính thức công bố sản phẩm, Volvo Car Việt Nam đã triển khai chương trình sở hữu sớm dành cho EX90 và ES90. Theo thông tin từ hãng, khách hàng tham gia chương trình được cung cấp bộ sạc AC 7 kW tại nhà kèm gói lắp đặt tiêu chuẩn, 10 triệu điểm VETC Loyalty, dịch vụ cứu hộ 24/7 trong ba năm và ba năm bảo dưỡng định kỳ chính hãng. Ngoài ra, chương trình còn bao gồm một năm bảo hiểm vật chất cùng một số quà tặng và quyền lợi dành cho khách hàng Volvo.

EX90 và ES90 sẽ giúp Volvo mở rộng danh mục ô tô thuần điện tại Việt Nam ẢNH: VOLVO

Dù vậy, Volvo Car Việt Nam hiện chưa công bố đầy đủ giá bán, phiên bản cũng như cấu hình cụ thể của EX90 và ES90 dành cho thị trường Việt Nam. Những thông tin này nhiều khả năng sẽ là yếu tố đáng chú ý nhất khi bộ đôi chính thức trình làng, trong bối cảnh dải xe điện cao cấp tại Việt Nam đang ngày càng có thêm lựa chọn.

Với EX90 và ES90, Volvo đang chuẩn bị đưa những công nghệ điện hóa thế hệ mới của hãng vào Việt Nam, từ nền tảng điện 800V, khả năng sạc nhanh đến hệ thống điện tử và phần mềm có thể cập nhật từ xa. Mức giá cùng cấu hình dành riêng cho thị trường trong nước sẽ quyết định rõ hơn vị trí của hai mẫu xe này khi chính thức gia nhập phân khúc ô tô điện cao cấp.