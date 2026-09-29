Sedan giảm, SUV tăng doanh số: Người Việt đổi gu mua ô tô?

Nếu khoảng 5 - 7 năm trước, Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda3 hay KIA K3 từng là những cái tên quen thuộc trong danh sách ô tô bán chạy tại Việt Nam, thì bức tranh hiện nay đã khác đáng kể.

Số liệu cập nhật mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau 8 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số dòng xe sedan của các thành viên VAMA đạt 18.192 xe, giảm 5.182 xe tương đương 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cũng trong thời gian này lượng xe SUV bán ra đạt tới 51.869 xe, tăng 6.965 xe; xe Crossover đạt 21.540 xe, tăng 4.816 xe; xe MPV đạt 33.270 xe, tăng hơn 1.200 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

8 tháng đầu năm 2026 8 tháng đầu năm 2025 Sedan 18192 23374 SUV 51869 44904 Crossover 21540 16742 MPV 33270 32069

Đáng chú ý, xu hướng này không chỉ diễn ra ở một vài mẫu xe mà xuất hiện tại nhiều phân khúc sedan. Trong 8 tháng đầu năm 2026, sedan hạng B tiêu thụ 17.955 xe (bao gồm cả Hyundai Accent), giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây vốn là nhóm xe từng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh số của dòng sedan tại Việt Nam nhờ giá bán vừa tầm, kích thước phù hợp đô thị và chi phí sử dụng tương đối dễ tiếp cận.

Sedan hạng C cũng không nằm ngoài xu hướng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, nhóm xe này đạt 2.683 xe (bao gồm cả Hyundai Elantra), giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2025. Một số mẫu sedan từng có vị trí đáng kể trên thị trường cũng dần thu hẹp vai trò hoặc rút khỏi Việt Nam.

SUV không chỉ tăng nhờ "mốt"

Sự phát triển của SUV và crossover tại Việt Nam trước hết đến từ thay đổi trong nhu cầu sử dụng. Với cùng khoảng ngân sách, người mua hiện có nhiều lựa chọn xe gầm cao hơn trước. Các mẫu SUV đô thị, crossover cỡ B và C xuất hiện ngày càng nhiều, với giá bán trải rộng từ khoảng 500 triệu đồng đến hơn 1 tỉ đồng. Điều này tạo ra một thay đổi đáng kể trong bài toán mua xe.

Sự nở rộ của dòng SUV đô thị tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với dòng xe sedan Ảnh: BÁ HÙNG

Nếu trước đây khách hàng có thể cân nhắc giữa một chiếc sedan hạng B, sedan hạng C, thì hiện nay họ có thêm lựa chọn crossover hoặc SUV đô thị có kích thước tương đương nhưng gầm cao hơn.

Khả năng quan sát, khoảng sáng gầm, không gian nội thất và khoang hành lý rộng hơn là những điểm dễ thuyết phục người mua, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng xe cho gia đình. Hiện tại, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các mẫu SUV, crossover và MPV đang dần trở thành sản phẩm chủ lực của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam, thay thế vị trí trước đây vốn thuộc về sedan. Đơn cử như Hyundai Creta, Tucson đang thay Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai. Toyota Yaris Cross vượt Vios để trở thành mẫu xe chủ lực doanh số của Toyota tại Việt Nam. KIA Seltos trở thành mẫu xe bán chạy nhất của KIA, thay thế cho KIA K3 vốn đang mất dần sức hút.

Người mua ô tô đang ưu tiên tính đa dụng

Một thay đổi khác nằm ở chính nhu cầu của người mua xe lần đầu. Trước đây, một chiếc sedan có thể đáp ứng khá tốt nhu cầu đi làm hằng ngày, di chuyển trong đô thị và thỉnh thoảng về quê. Tuy nhiên, khi ô tô ngày càng được sử dụng cho nhiều mục đích hơn, người mua có xu hướng tìm một chiếc xe đa dụng hơn.

Một chiếc SUV hoặc crossover có thể vừa phục vụ đi làm, vừa đưa đón con, đi mua sắm, về quê hay thực hiện những chuyến du lịch cuối tuần Ảnh: BÁ HÙNG

Một chiếc SUV hoặc crossover có thể vừa phục vụ đi làm, vừa đưa đón con, đi mua sắm, về quê hay thực hiện những chuyến du lịch cuối tuần. Với các gia đình trẻ, sự khác biệt về không gian và khả năng linh hoạt cũng dễ trở thành yếu tố quan trọng hơn thiết kế cốp tách biệt hay kiểu dáng sedan truyền thống.

Đây cũng là lý do không nên đánh đồng toàn bộ sự dịch chuyển từ sedan sang SUV với yếu tố thời trang. Nhu cầu thực tế đang thay đổi, trong khi khoảng cách về giá giữa xe gầm thấp và gầm cao ngày càng được thu hẹp.

Sự dịch chuyển doanh số cho thấy thị hiếu người Việt đang thay đổi, nhưng nguyên nhân không chỉ đến từ sở thích kiểu dáng. Nguồn cung sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng. Các hãng xe liên tục mở rộng danh mục SUV, crossover và MPV, trong khi số lượng sedan mới ra mắt ít hơn. Khi khách hàng có nhiều lựa chọn gầm cao hơn ở cùng tầm giá, xác suất họ chuyển sang nhóm xe này cũng tăng.

Người mua đang dần chuyển từ việc chọn xe theo kiểu dáng sang cân nhắc chiếc xe có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất trong cùng một khoản tiền Ảnh: BÁ HÙNG

Vì vậy, có thể xem sự tăng trưởng của SUV là kết quả của cả thay đổi nhu cầu và thay đổi nguồn cung. Người Việt không đơn thuần mua xe vì "chuộng SUV", mà đang tính toán nhiều hơn về khả năng sử dụng trong suốt vòng đời chiếc xe. Doanh số sedan đang giảm, SUV tăng là xu hướng rõ ràng của thị trường ô tô Việt Nam. Nhưng điều đáng chú ý hơn là người mua đang dần chuyển từ việc chọn xe theo kiểu dáng sang cân nhắc chiếc xe có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất trong cùng một khoản tiền.