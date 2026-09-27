Vì sao nhiều mẫu xe 'đại hạ giá', doanh số sedan hạng B vẫn sụt giảm?

Những tháng gần đây, nhiều mẫu mã ô tô thuộc phân khúc sedan hạng B như Honda City, Toyota Vios, Hyundai Accent, KIA Soluto, Mitsubishi Attrage, Skoda Slavia, Nissan Almera… liên tục được giảm giá thông qua chương trình ưu đãi từ phía nhà sản xuất phân phối. Đơn cử như Honda City, Toyota Vios được nhà sản xuất tăng ưu đãi từ mức hỗ trợ 50% lên 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 45 - 60 triệu đồng. Hyundai Accent giảm tới 89 triệu đồng; Mitsubishi Attrage cũng áp dụng hàng loạt ưu đãi để kéo giá bán về mức 331,5 - 453 triệu đồng. Trong khi KIA Soluto - mẫu xe có giá niêm yết thấp nhất phân khúc (từ 345 - 375 triệu đồng) được nhà phân phối THACO AUTO áp dụng mức giảm 26 triệu đồng…

Giảm giá sâu nhưng doanh số xe sedan hạng B vẫn giảm mạnh Ảnh: Toyota

Động thái này được các nhà sản xuất, phân phối ô tô sedan hạng B kỳ vọng sẽ giúp dòng xe này tìm lại sức hút, tăng tính cạnh tranh cũng như cải thiện doanh số. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược, kết quả bán hàng mới đây cho thấy dù được ưu đãi, giảm giá sâu nhưng doanh số xe sedan hạng B vẫn giảm mạnh. Tháng 8.2026 doanh số bán sedan hạng B đạt 1.626 xe, giảm 43,2% so với tháng 7.2026. Đáng chú ý, đây là tháng bán hàng ghi nhận doanh số thấp nhất của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam tính từ đầu năm đến nay. Cộng dồn 8 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 17.955 xe, giảm 4.367xe tương đương 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Người Việt mua bao nhiêu ô tô trong nửa đầu năm 2026?

Cùng tầm giá sedan hạng B, người mua ô tô hiện có nhiều sự lựa chọn khác

Một trong những nguyên nhân khiến doanh số ô tô sedan hạng B sụt giảm chính là việc khách mua ô tô không còn quá chú trọng về sự chênh lệch giá bán khi có rất nhiều lựa chọn trong khả năng tài chính. Nếu trước đây với ngân sách khoảng 500 - 600 triệu đồng, sedan hạng B gần như là lựa chọn mặc định thì hiện nay khách hàng có thêm nhiều phương án khác. Đặc biệt, các mẫu SUV, crossover và MPV cỡ nhỏ ngày càng phổ biến.

Sự cạnh tranh vì thế không chỉ diễn ra giữa Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent... Sedan hạng B còn phải cạnh tranh với những mẫu xe gầm cao có giá bán tương đương hoặc chỉ cao hơn không đáng kể.

Sedan hạng B còn phải cạnh tranh với những mẫu xe gầm cao có giá bán tương đương hoặc chỉ cao hơn không đáng kể Ảnh: BÁ HÙNG

Với cùng một khoản tiền, nhiều người mua có xu hướng ưu tiên một mẫu xe có khoảng sáng gầm lớn, không gian cabin linh hoạt và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng hơn. Đây là thay đổi đáng chú ý về tâm lý tiêu dùng. Người mua không nhất thiết tìm chiếc ô tô có giá niêm yết thấp nhất mà bắt đầu cân nhắc nhiều hơn về giá trị sử dụng trong suốt thời gian sở hữu. Nói cách khác, một chiếc sedan giảm 50 - 60 triệu đồng chưa chắc hấp dẫn hơn một mẫu crossover hoặc MPV nếu khách hàng cảm thấy chiếc xe gầm cao phù hợp với nhu cầu gia đình hơn.

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Sedan hạng B đang mất dần lợi thế vốn có

Trước đây, giá bán, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sử dụng hàng tháng không quá cao… lại phù hợp với nhóm khách hàng mua xe cá nhân cũng như mua xe chạy dịch vụ taxi chính là những lợi thế của nhóm ô tô sedan hạng B. Tuy nhiên, những ưu điểm này ngày càng bị lu mờ trước sự nở rộ của ô tô điện cũng như phổ biến của dòng xe gầm cao cỡ nhỏ.

Sở hữu những ưu điểm như sedan hạng B, các dòng SUV và crossover cỡ nhỏ hạng B lại có thêm lợi thế về vị trí ngồi cao, khoảng sáng gầm và thiết kế phù hợp với xu hướng sử dụng xe gia đình. Số liệu thị trường nửa đầu năm 2026 cũng phản ánh sự dịch chuyển này. Trong khi sedan hạng B giảm sức mua, nhóm xe gầm cao cỡ B như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, KIA Seltos, Sonet… lại ghi nhận sự tăng trưởng. Đây là lý do các chương trình giảm giá có thể giúp một mẫu xe cải thiện doanh số trong từng tháng, nhưng khó đảo ngược xu hướng nếu nhu cầu của người tiêu dùng đã thay đổi.

Xét về mức độ tiết kiệm và hiệu quả kinh tế nếu sử dụng làm xe dịch vụ, sedan hạng B hiện cũng không thể sánh được với các mẫu mã ô tô điện, ô tô hybrid Ảnh: BÁ HÙNG

Trong khi đó, xét về mức độ tiết kiệm và hiệu quả kinh tế nếu sử dụng làm xe dịch vụ, sedan hạng B hiện cũng không thể sánh được với các mẫu mã ô tô điện, ô tô hybrid… Đây chính là lý do khiến những mẫu mã như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent... không còn được các doanh nghiệp taxi hay tài xế chạy xe công nghệ ưa chuộng như trước đây.

Diễn biến của sedan hạng B trong năm 2026 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước sang giai đoạn người mua cân nhắc nhiều hơn về tổng giá trị nhận được, thay vì chỉ nhìn vào giá bán sau ưu đãi. Trong bối cảnh khách Việt ngày càng có nhiều lựa chọn, câu chuyện của sedan hạng B không chỉ là giảm bao nhiêu, mà mang lại giá trị gì để khách hàng vẫn muốn mua dòng xe này (!?)