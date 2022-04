Vốn điều chỉnh tăng mạnh, FDI vào Việt Nam vọt lên gần 11 tỉ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH-ĐT) vừa cập nhật, tính đến ngày 20.4, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà nước ngoài đạt trên 10,8 tỉ USD, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn đăng ký mới giảm 56,3%, đạt 3,7 tỉ USD, nhưng vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm, có 323 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 22,8% so với cùng kỳ); tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 5,29 tỉ USD (tăng 92,5% so với cùng kỳ); 1.026 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước đạt gần 1,83 tỉ USD (tăng 74,5% so với cùng kỳ).

Nhìn vào số liệu cho thấy, ngoài dự án cấp mới 1,32 tỉ USD của Tập đoàn Lego, hầu hết các dự án quy mô lớn được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư trong 4 tháng qua đều là dự án tăng vốn. Trong đó, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh (Singapore), tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD; dự án Công ty TNHH Samsung Electro-mechanics Việt Nam (Hàn Quốc), tăng vốn đầu tư thêm 920 triệu USD; dự án tăng vốn thêm 306 triệu USD của Goertek (Hồng Kông).

Ngoài ra, trong tháng 4, có thêm dự án tăng vốn gần 494,2 triệu USD của Công ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam (Singapore).





Các dự án quy mô lớn này đã góp phần quan trọng đẩy vốn đầu tư tăng thêm tăng mạnh. Cục Đầu tư nước ngoài nhận xét, điều này cho thấy niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư nước ngoài đối với tiềm năng của thị trường Việt Nam. Ngoài ra, việc mở cửa các đường bay quốc tế từ ngày 15.3 sẽ tác động tích cực đến dòng vốn đầu tư trong thời gian tới, dù có những tác động bất lợi từ đại dịch Covid-19, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam và sẽ có các quyết định đầu tư mới.

Trong các ngành nghề đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút vốn ngoại với 6,2 tỉ USD, chiếm 57,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bất động sản thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 2,8 tỉ USD, chiếm 26,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Kế đó là các ngành bán buôn, bán lẻ; khoa học - công nghệ…

Về đối tác, hiện Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 3,1 tỉ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 35,8% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với trên 1,82 tỉ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư, tăng 54% so với cùng kỳ. Đan Mạch với dự án trên 1,3 tỉ USD của Lego, nay cũng vọt lên vị trí thứ 3 chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư. Kế đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan…

.