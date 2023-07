Vốn FDI tăng trở lại, quy mô dự án nhỏ dưới 1 triệu USD chiếm gần 70%

Đáng lưu ý, trong rổ FDI, khi vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong 7 tháng qua, có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ USD, tăng 75,5% về số dự án và tăng 38,6% về số vốn so với cùng kỳ; 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn tăng thêm đạt gần 4,16 tỉ USD, tăng 27,1% về số dự án và giảm 42,5% về số vốn so với cùng kỳ; 1.627 giao dịch góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng giá trị vốn góp 4,14 tỉ USD, giảm 10,6% về số lượng nhưng tăng 60,7% về số vốn so với cùng kỳ.

Vốn FDI cấp mới tăng hơn 38% so cùng kỳ N.T

Số liệu thống kê cũng cho thấy, các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới 69,4% số dự án mới, song tổng vốn đầu tư chỉ chiếm 2,7% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 7 tháng. Trong khi đó, các tập đoàn lớn hiện đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Nhận xét về tình hình đầu tư nước ngoài 7 tháng qua, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, điểm tích cực là vốn thực hiện ước đạt 11,58 tỉ USD trong 7 tháng, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng lưu ý, đây là lần đầu tiên trong năm tổng vốn đầu tư đăng ký đã tăng so với cùng kỳ (tăng 4,5%) sau khi giảm liên tục trong 6 tháng đầu năm.

Trong đó, tính riêng tháng 7, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 2,8 tỉ USD, tăng 8,9% so với tháng 6, tăng 41,9% so với tháng 5 và tăng 85,7% so với cùng kỳ.

Về vốn đầu tư điều chỉnh, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, mức tăng vốn đầu tư mới so với cùng kỳ tiếp tục tăng mạnh hơn so với so với các tháng đầu năm. Số dự án đầu tư mới cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Thậm chí, tốc độ tăng số dự án mới lớn gần gấp 2 lần tốc độ tăng tổng vốn đầu tư. "Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ và vừa tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra các quyết định đầu tư mới", Cục Đầu tư nước ngoài nhận xét.