Vòng 16 đội Club World Cup: Messi và David Beckham khó xử khi gặp PSG?

Chênh lệch quá lớn

Trên mạng xã hội X đã có nhiều cuộc thăm dò xem Inter Miami liệu sẽ có cơ hội nào vượt qua PSG hay không, trong trận đấu lúc 23 giờ ngày 29.6 trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta (Mỹ). Đã có đến 45,1% người trả lời "hoàn toàn không có cơ hội", trong khi 31,7% cho rằng "có cơ hội, nhưng rất nhỏ nhoi" và 23,2% "hy vọng vào phép màu ma thuật của Messi".

Messi sẽ bùng nổ khi gặp lại PSG? Ảnh: Reuters

Thật vậy, Inter Miami chỉ hy vọng Messi hoặc Suarez có một ngày thăng hoa, cùng 2 đồng đội kỳ cựu còn lại là Jordi Alba và Sergio Busquets thi đấu rực sáng, để họ có thể làm nên điều kỳ diệu trước PSG, đương kim vô địch Champions League. PSG đang được dẫn dắt bởi HLV Luis Enrique, người từng là thầy của Messi thời ở Barcelona, và cũng là thầy của Mascherano, HLV của Inter Miami hiện nay.

Một so sánh nữa để cho thấy sự chênh lệch quá lớn giữa PSG và Inter Miami. Đội bóng Pháp hiện có giá trị đội hình được định giá lên đến hơn 1,2 tỉ USD, với các ngôi sao thượng thặng như Hakimi, Donnarumma, Khvicha Kvaratskhelia, Dembele (ứng viên Quả bóng vàng 2025), Nuno Mendes hay tài năng trẻ đang lên Desire Doue. Trong khi đó Inter Miami vẫn là một đội bóng non trẻ, mới chính thức bước ra đấu trường thế giới 5 năm trở lại đây. Đội hình của họ chỉ được nâng cấp từ khi có Messi gia nhập tháng 7.2023, đến nay tổng giá trị được định giá chỉ khoảng 76,7 triệu USD, theo trang Transfermarkt. Trong đó, Messi hay Suarez, Alba và Busquets đều thuộc dạng chuyển nhượng tự do và không tốn chi phí.

Trận đấu thú vị của Messi và đội bóng cũ

Dù rất chênh lệch về mọi thứ, nhưng cuộc so tài này lại đầy thú vị. Inter Miami do David Beckham sáng lập, hiện là chủ tịch và đồng sở hữu. Đội bóng này trở thành điểm sáng trên bản đồ bóng đá thế giới là nhờ có Messi. Trớ trêu thay, Beckham và Messi trước đây đều là cầu thủ của PSG, và đều để lại nhiều thiện cảm với đội bóng Paris. "Thật đáng chờ đợi, hẹn gặp nhé PSG. Đây là trận đấu vô cùng thú vị", David Beckham bày tỏ trên mạng xã hội Instagram.

Ngoài trận đấu giữa Inter Miami gặp PSG, vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™ cũng đã xác định thêm các cặp còn lại, đáng chú ý là trận Palmeiras gặp Botafogo lúc 23 giờ ngày 28.6; Benfica gặp Chelsea lúc 3 giờ ngày 29.6 và Flamengo (Brazil) gặp Bayern Munich lúc 3 giờ ngày 30.6 (đều giờ VN). 2 CLB Man.City và Juventus ở bảng G đã sớm có vé đi tiếp, chỉ chờ gặp các đối thủ đang xác định.