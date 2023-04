Vòng 5 V.League 2023: Chờ diện mạo mới ngày trở lại

Ở trận đấu mở màn cho vòng 5 V.League 2023, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn so tài giữa Viettel FC và Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng phố núi đang có khởi đầu không mấy thuận lợi. Sau 4 trận đã qua, các học trò của HLV Kiatisak giành được 4 trận hòa. 4 điểm là cú chạy đà không ấn tượng với đội bóng xếp hạng 6 mùa trước. Dù rằng bầu Đức nêu quan điểm khó đòi hỏi hơn ở đội bóng phải xây lại nền móng như HAGL hiện nay, nhưng thành tích và chiến thắng là mục tiêu sống còn, vì nếu kết quả không như ý, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền và nhận về nhiều thất vọng từ người hâm mộ.

Khi phải đối đầu với một Viettel FC vừa thể hiện được sức mạnh đáng sợ sau chiến thắng đậm đà 6-0 tại Cúp Quốc Gia trước Bình Thuận, thì rất khó để nói trước HAGL sẽ có được điểm trên sân khách. Viettel có khởi đầu tại V.League tương đối chậm chạp khi chỉ giành được 1 chiến thắng và có đến 3 trận hoà, tạm xếp hạng 5 với 6 điểm có được sau 4 vòng đấu. Tuy nhiên, Viettel lại tận dụng cực kì tốt khoảng thời gian nghỉ 45 ngày để ổn định đội hình, giúp thể trạng của các cầu thủ đang trong trạng thái sung mãn nhất. Từ đó người hâm mộ Viettel đang nhìn thấy đội bóng ngày càng chơi ấn tượng.

CLB Viettel đang có phong độ cao MINH TÚ

Cuộc đối đầu đáng chú ý khác ở vòng 5 là cuộc đọ sức giữa Topenland Bình Định và Đông Á Thanh Hoá trên sân Quy Nhơn. Trước khi bước vào quãng nghỉ, đội bóng đất võ chễm chệ trên ngôi đầu với 9 điểm, thắng liền 3 trận, ghi 7 bàn. Dĩ nhiên, với phong độ ấn tưởng như vậy và còn được thi đấu trên sân nhà, Topenland Bình Định sẵn sàng cho màn tiếp đón Đông Á Thanh Hoá trong trận đấu sắp tới.

Nhưng đội khánh cũng chẳng phải cái tên dễ dàng bị đánh bại như lý thuyết. Nên nhớ rằng, Thanh Hoá chưa để thua bất kỳ trận đấu nào sau 4 vòng đấu đã qua tại V.League. Với 8 điểm trong tay, dù đang đứng hạng tư, nhưng đoàn quân của HLV Velizar Popov chỉ kém đội đầu bảng Topenland Bình Định đúng 1 điểm. Họ mới nhận 1 bàn thua từ đầu giải, có 3 trận sạch lưới, đó là sự hiệu quả cần thiết của một đội bóng muốn mơ vô địch. Chỉ cần 1 trận thắng thôi là cũng đủ để thấy được thời cuộc xoay chiều và thứ hạng thay đổi.

Một trận đấu đáng chú ý khác là màn chạm trán giữa CLB Công An Hà Nội và Hải Phòng. Dưới thời huấn luyện viên Foiani, đội tân binh V.League đang gặp nhiều khó khăn trong chuỗi trận vừa qua, với 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua, rơi xuống thứ tám. Một kết quả thuận lợi ở vòng đấu này sẽ giúp Công An Hà Nội lấy lại sự tự tin, nhưng cũng cần cẩn trọng bởi Hải Phòng không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng đất Cảng cũng đang tìm kiếm một chiến thắng để duy trì trong nhóm an toàn. Dù vậy, màn lội ngược dòng tại Cúp Quốc gia trước Khánh Hoà mới đây sẽ tiếp thêm lửa tham vọng cho Công An Hà Nội ở trận đấu sắp tới.