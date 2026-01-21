Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vòng chung kết VCT 2026 Pacific Stage 1 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Tuấn Anh
Tuấn Anh
21/01/2026 13:23 GMT+7

Hệ thống giải đấu VCT Pacific của bộ môn thể thao điện tử VALORANT sẽ chính thức khởi tranh mùa giải mới từ ngày 22.1. Trong đó, TP.HCM lần đầu tiên đăng cai một Vòng chung kết VCT Pacific, tại Stage 1 vào tháng 5 năm nay.

VALORANT là tựa game FPS chiến thuật 5vs5 được Riot Games phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam, đồng thời là một trong những bộ môn thi đấu thể thao điện tử phổ biến nhất trên toàn cầu với 5 mùa giải tranh tài sôi động.

Năm nay, khu vực Pacific có nhiều thay đổi. Đầu tiên, đội tuyển FULL SENSE sẽ thay thế TALON Esports trong mùa giải VCT Pacific 2026. Giải sẽ có thêm 2 đội tuyển đã giành được suất thi đấu VCT Pacific 2026 thông qua Ascension Pacific 2025. Ngoài ra, một gương mặt quen thuộc - Nongshim RedForce và một kẻ thách thức mới - VARREL, cũng sẽ góp mặt ở giải.

- Ảnh 1.

Chung kết VCT Pacific của bộ môn VALORANT Stage 1 sẽ diễn ra tại TP.HCM

Ảnh: VALORANT Esports Việt Nam

Một lần nữa, hệ thống tính điểm Championship Point sẽ trở lại trong năm 2026. Riot Games muốn tiếp tục tưởng thưởng cho những đội duy trì được phong độ mạnh mẽ và ổn định trong suốt mùa giải. Vì vậy, 2 đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hạng Championship Point sẽ giành quyền tham dự Champions cùng với 2 đội tuyển đứng đầu từ Vòng Playoffs Stage 2.

Đáng chú ý, có 2 địa điểm mới sẽ nhận vinh dự lần đầu đăng cai các Vòng chung kết của VCT Pacific mùa giải 2026. Cụ thế, Vòng chung kết VCT 2026 Pacific Stage 1 sẽ diễn ra tại TP.HCM vào tháng 5 năm nay. Trong khi đó, Stage 2 sẽ đến với thành phố Busan, Hàn Quốc vào đầu tháng 9.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao điện tử VALORANT cấp độ châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Việt Nam. Trước đó trong năm 2025, nước ta thường xuyên nhận vinh dự tổ chức nhiều ngày hội thể thao điện tử tầm cỡ khu vực lẫn quốc tế và cũng khẳng định được năng lực tổ chức, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến thế giới.

Với những sự thay đổi này, mục tiêu của Riot Games là giúp hệ thống thi đấu VCT ngày càng mở rộng môi trường cạnh tranh hơn nữa, mang tới thêm cơ hội cho các đội tuyển, tuyển thủ tiềm năng trên toàn thế giới. Những đội vinh dự đến với VALORANT Champions cũng sẽ nhận được nhiều phần thưởng ý nghĩa hơn, xứng đáng với nỗ lực và thành tích của họ xuyên suốt mùa giải VCT 2026. Tất cả sẽ đánh dấu một khởi đầu mới dành cho kỷ nguyên tiếp theo của thể thao điện tử VALORANT.

Chức vô địch của T1 tạo cơn sốt VALORANT tại Việt Nam

Trận chung kết tổng VALORANT Masters Bangkok giữa T1 và G2 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) ngày 2.3 vừa qua thu hút hơn 91 ngàn người Việt xem cùng lúc trên các nền tảng số, theo thống kê của Esports Chart. Con số này khẳng định sức hút của VALORANT đang tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam.

