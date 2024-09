Vòng loại World Cup 2026: Nhật Bản thắng đậm Trung Quốc với tỷ số cực khó tin

Ngay trên sân nhà Robina, đội tuyển Úc đã để thua Bahrain 0-1 ở lượt đầu bảng C. Đây được xem là cú sốc đầu tiên ở vòng loại thứ ba khi Úc được dự đoán trên cơ Bahrain. Đội bóng của HLV Graham Arnold trước đó gây ấn tượng khi toàn thắng 6 trận tại vòng loại thứ 2, ghi 22 bàn và không để thủng lưới. Thế nhưng Socceroos đã gặp khó trước lối chơi chặt chẽ của đội tuyển Bahrain. Kỹ thuật khéo léo và nhanh nhẹn của các cầu thủ đội khách liên tục khiến hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm. Một trong số tình huống đó khiến đội bóng của HLV Arnold chỉ còn chơi với 10 người do Kusini Yengi bị truất quyền thi đấu ở phút 77. Sức ép mà đội bóng của HLV Dragan Talajic tạo ra sau đó khiến Harry Souttar (Úc) đá phản lưới nhà ở cuối trận. Thất bại này khiến Úc phải thắng trong chuyến làm khách trên sân Indonesia ở lượt trận tới để duy trì hy vọng đoạt vé trực tiếp đến VCK World Cup 2026.



Đội tuyển Nhật Bản khởi đầu vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á với chiến thắng đậm trước Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Ở trận đấu khác cũng thuộc bảng C, đội tuyển Nhật Bản đã có trận thắng đậm 7-0 trước đội Trung Quốc tại SVĐ Saitama. HLV Hajime Moriyasu đã bất ngờ thay đổi cách chơi khiến hàng thủ đội khách rối loạn. Thay vì chơi phối hợp nhỏ đánh vào trung lộ như thường thấy, đội bóng xứ sở mặt trời mọc tập trung dàn xếp tấn công ở 2 cánh và tạt bóng bổng. Chiến thuật này khiến đội Trung Quốc dù sở hữu dàn hậu vệ cao to vẫn phải nhận 2 bàn thua trong 45 phút đầu từ các pha lập công bằng đầu của Wataru Endo và Kaoru Mitoma. HLV Branko Ivankovic không thể xoay chuyển tình thế trong hiệp 2 trước đội Nhật Bản tỏ ra quá mạnh, và đội nhà đã ghi thêm 5 bàn thắng nhờ công của Takumi Minamino (2 bàn), Junya Ito, Daizen Maeda và Kubo. Với chiến thắng 7-0 trước Trung Quốc, đội bóng của HLV Moriyasu tạm đứng đầu bảng C. Trong khi đó, áp lực ngày càng gia tăng đối với HLV Ivankovic bởi Trung Quốc chưa thắng trong 5 trận tại vòng loại World Cup 2026 dưới thời nhà cầm quân người Croatia (2 thua, 3 hòa). Ở lượt trận tới vào ngày 10.9, Trung Quốc tiếp tục gặp thách thức lớn khi đón tiếp Ả Rập Xê Út trên sân nhà, còn Nhật Bản làm khách trên sân Bahrain.

Tại bảng B, đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra bất ổn khi bất ngờ bị Palestine cầm chân 0-0 trên sân nhà. Đội bóng của tân HLV Hong Myung-bo tạo ra thế trận áp đảo, tung ra 14 cú sút nhưng Son Heung-min và các đồng đội vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ kiên cường của đội khách. Kết quả này một lần nữa gây lo lắng cho CĐV xứ kim chi sau khi chứng kiến đội tuyển liên tục bất ổn với vị trí HLV ở vòng loại World Cup 2026. Sau khi Jurgen Klinsmann bị sa thải, lần lượt các HLV Hwang Sun-hong và Kim Do-hoon được bổ nhiệm tạm quyền. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Makram Daboub cùng các trụ cột Oday Dabbagh, Tamer Seyam và Musab Al Battat, đội tuyển Palestine dần cho thấy họ đang có những bước tiến vượt bậc và là một đối thủ không hề dễ chơi.