VP Bá Vương: Làm MV càng nhiều tiền thì càng áp lực

VP Bá Vương có gu âm nhạc và cách xây dựng hình ảnh khá độc lạ NVCC

VP Bá Vương sinh năm 1996, quê ở Bến Tre. Sau khi giành ngôi Á quân trong cuộc thi The Debut 2018 (đội của Hoàng Thùy Linh) và ghi dấu ấn ở sân khấu The Heroes, VP Bá Vương bỗng nhiên "mất tích". Lý do được VP Bá Vương đưa ra là anh loay hoay tìm kiếm cho bản thân một màu sắc âm nhạc riêng.

Ở sản phẩm đánh dấu sự tái xuất trong năm 2023 - MV Quái, VP Bá Vương tiết lộ anh có bản demo đầu tiên cách đây 7 năm. Sau những trải nghiệm ở các cuộc thi, khoảng thời gian cảm thấy lạc lõng vì chất âm nhạc "không giống ai", sự tủi thân vì những cố gắng của bản thân chưa được đón nhận, sự cô đơn ở Sài Gòn trong thời điểm dịch bệnh, tất cả đã giúp VP Bá Vương dần hoàn thiện Quái. Nam ca sĩ có duyên gặp được THOC - đạo diễn của loạt MV đình đám như Bigcityboi (Binz), Có chơi có chịu (Karik), Beautiful Monster (Soobin Hoàng Sơn), Mở mắt (Lil Wuyn ft Đen) để cùng bắt tay làm MV Quái.

VP Bá Vương cho biết việc đầu tư nhiều tiền cho các sản phẩm chính là thể hiện sự nghiêm túc với nghề NVCC

Không chỉ nhất quán với hình ảnh cá tính, có phần dị biệt, khẳng định chất "quái", "điên" nhưng văn minh, tinh tế mà công chúng đã biết đến của VP Bá Vương, mà âm nhạc của Quái cũng hiện sự cô độc, u tối, kết hợp giữa các thể loại hiện đại và cổ điển từ trap, rock đến opera. Là sản phẩm được đầu tư nghiêm túc và ấp ủ nhiều năm, Quái gây được ấn tượng và khẳng định lại hình ảnh nam ca sĩ quê Bến Tre có chất riêng trong lòng công chúng.

Trả lời Thanh Niên về việc lựa chọn trở lại với phong cách độc lạ, khác biệt so với xu hướng chung, VP Bá Vương nói: "Nếu khán giả đã theo dõi VP trước sẽ biết rằng VP luôn chọn những thử thách khó với mỗi lần mình xuất hiện. Làm hoài cũng quen và thấy như vậy mới thật sự là khẩu vị của mình".

Sự chỉn chu trong âm nhạc cũng đi kèm với khoản đầu tư khó có thể ở mức khiêm tốn. Theo dõi những MV của VP có thể thấy anh đầu tư rất nhiều về mặt âm nhạc, hình ảnh, thường thấy ở những tân binh có điều kiện kinh tế dư dả. Anh giải thích: "Thật ra là tiền của ai hay của nhãn hàng thì bản thân người cầm tiền đi làm đều sẽ mang trên vai mình hai chữ trách nhiệm. Tiền càng nhiều thì càng áp lực với nó chứ không hề là việc dễ dàng. Tất cả khâu chuẩn bị cho một dự án MV, VP đều luôn trao đổi và cùng phát triển xây dựng với các bên đối tác sản xuất cũng như ê-kíp cá nhân, nên việc thực hiện dự án càng đầu tư nhiều thì càng thể hiện sự nghiêm túc với nghề của mình, chứ không đơn giản là câu chuyện chỉ làm điều mình thích, mà là làm nghệ thuật sao cho đúng, ít nhất là đúng với cái tâm của mình".

VP Bá Vương từng cảm thấy lạc lõng khi bước chân vào môi trường showbiz NVCC

Với chất âm nhạc "không giống ai", VP cũng từng đối diện với những bình luận trái chiều. "Nếu nói mình không buồn thì chỉ là nói dối. Nhưng mình chọn cách không đọc, ngay cả những lời khen. Vì mình không muốn việc mình làm nghệ thuật bị phụ thuộc vào góc nhìn từ người khác. Không phải cứ được khen thì mới làm, hay bị chê thì sẽ không làm. Mà đơn giản là bản thân mình muốn gì, ê-kíp mình muốn, sản phẩm của mình sẽ mang lại giá trị gì và tập trung làm bằng tất cả tâm sức. Còn việc đại chúng đón nhận thế nào, mình chỉ dám phó thác cho ý trời, còn mình và ê-kíp đã làm hết sức với từng sản phẩm rồi", anh chia sẻ.

Về các sản phẩm âm nhạc được nhận xét có màu sắc u tối, tâm trạng có phải là cảm giác chông chênh cô độc của VP giữa showbiz không, nam ca sĩ chia sẻ: "Cảm giác cô độc chông chênh trong showbiz mình đã có suốt mấy năm nay, nhưng đôi khi mình thấy ổn. Vì những ai trong showbiz là bạn với mình, đó thật sự là những mối quan hệ chất lượng. Bản thân mình cũng không thuộc tuýp người thích ồn ào hay đám đông. Còn sự u tối trong những sản phẩm vừa được ra mắt, đó đơn giản là nêu lên vấn đề để mở ra những câu trả lời tiếp theo cho dự án album Why Me Find Me. Sự u tối đó không phải là điểm kết, mà là câu hỏi để dẫn đến câu trả lời hướng đến sự tích cực".