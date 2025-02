VPF quyết liệt với mặt cỏ cực xấu tại V-League: 2 sân có nguy cơ bị 'treo'

Trong các thông báo phát đi gần đây (từ thông báo số 9 trước thời điểm giải đấu tạm nghỉ để đội tuyển tập trung cho AFF Cup 2024), BTC giải luôn đề nghị các CLB phải thường xuyên duy trì chế độ chăm sóc, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng mặt sân thi đấu. Đặc biệt khi đối mặt với các điều kiện về tình hình thời tiết khắc nghiệt, các yêu cầu cần có các giải pháp chăm sóc mặt sân đảm bảo càng liên tục được nhấn mạnh. Tuy nhiên, trong một vài trận đấu gần đây, tình trạng mặt sân thi đấu xấu, CLB chưa chăm sóc mặt sân thi đấu đúng cách vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu nói riêng, hình ảnh giải đấu nói chung.

Mặt sân Quy Nhơn quá tệ

Công ty VPF, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024- 2025 đã có hành động quyết liệt, đề nghị BTC trận đấu, đội bóng khẩn trương làm việc với đơn vị quản lý sân, tạm dừng tất cả hoạt động tập luyện và thi đấu trên khu vực mặt sân; tăng cường tối đa các biện pháp chăm sóc, duy tu bảo dưỡng mặt sân cỏ.

Phải đăng ký sân khác nếu vẫn để mặt sân quá tệ.

Cả 2 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quy Nhơn Bình Định cùng làm khách tại vòng 14 và sẽ trở về sân nhà tại vòng 15. BTC V-League cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá lại chất lượng mặt sân tại thời điểm 7 ngày trước trận đấu (tiến hành kiểm tra mặt sân Hà Tĩnh vào ngày 21.2 và 1 ngày sau tiến hành kiểm tra sân Quy Nhơn). Trong trường hợp kết quả đánh giá chất lượng sân thi đấu chưa đáp ứng các điều kiện để tổ chức trận đấu theo quy định, CLB sẽ phải đăng ký tạm thời một sân thi đấu khác đủ tiêu chuẩn, được BTC giải chấp thuận để tổ chức các trận đấu trên sân nhà cho đến khi chất lượng mặt sân được khắc phục, đảm bảo.

Sân Hà Tĩnh bị tuýt còi

Mặt sân Quy Nhơn

Việc mặt sân xuống cấp đến từ nhiều yếu tố như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sử dụng mặt sân cho nhiều sự kiện khác nhau hoặc do các đội bóng tập luyện liên tục dẫn tới tình trạng chết cỏ... Trước trận đấu trên sân Hà Tĩnh chiều 10.2, tình trạng mưa rét diễn ra liên tục khiến mặt sân trở nên mềm, lầy, cỏ mọc không đều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và CLB Công an Hà Nội (đến mức HLV Polking của đội Công an Hà Nội còn cảm thán trên trang cá nhân).

Trước đó, BTC giải thậm chí không cho phép 2 đội tập làm quen sân theo quy định để hạn chế tình trạng mặt sân xuống cấp. Tình trạng mưa khiến mặt sân Hà Tĩnh trở nên mềm, dễ bị cày xới và không còn "đẹp mắt" sau trận đấu.

Khuyến cáo, nhắc nhở chú trọng bảo dưỡng, chăm sóc mặt sân thi đấu đã thường xuyên được đưa ra. Động thái quyết liệt từ BTC giải là cần thiết và hơn lúc nào hết các CLB chuyên nghiệp cần phải chú trọng đầu tư, quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc mặt sân thi đấu để đảm bảo chất lượng chuyên môn, cũng như hình ảnh của các giải bóng đá chuyên nghiệp.