VRA trao chứng nhận nhãn hiệu Cao su Việt Nam cho 21 doanh nghiệp

Ngày 15.12, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) tổ chức hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam và hội thảo ngành cao su bền vững.



Đây là diễn đàn không chỉ dành cho doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cao su mà các bên trong ngành trực tiếp trao đổi về nhu cầu tiềm năng đối với ngành cao su thiên nhiên bền vững, các xu hướng và giải pháp thích ứng để phát triển bền vững trong giai đoạn mới.



VRA tôn vinh các doanh nghiệp nhận chứng nhận nhãn hiệu Cao su Việt Nam VŨ PHONG

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe nhiều chuyên đề hữu ích về ngành cao su, như: sự thích ứng của ngành cao su toàn cầu với xu hướng mới nổi chuyển đổi thách thức thành cơ hội, với sự trình bày của ông GS Joseph Adelegan, Tổng thư ký và Trưởng ban điều hành tổ chức nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG); triển vọng ngành cao su Việt Nam và các khuyến nghị do ông Võ Hoàng An, Tổng thư ký VRA trình bày; kết quả chương trình phát triển bền vững và lộ trình tiếp theo do ông Huỳnh Tấn Siêu, Trưởng ban Công nghiệp thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) trình bày; xu hướng giá cao su trong năm 2024 và dài hạn…

Cũng tại hội nghị, VRA đã vinh danh các hội viên nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu Cao su Việt Nam, hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng nhãn hiệu Cao su Việt Nam và doanh nghiệp đạt danh hiệu xuất khẩu uy tín.

Trao chứng nhận doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín lĩnh vực cao su VŨ PHONG

Hiện nay, nhãn hiệu Cao su Việt Nam đã được đăng ký bảo hộ tại 5 thị trường: Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Lào, Campuchia. Có 21 doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu Cao su Việt Nam cho 96 sản phẩm của 33 nhà máy.

Điều này cho thấy nhãn hiệu Cao su Việt Nam đã ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh cao su, cũng như luôn được bộ ngành, các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành cao su Việt Nam VŨ PHONG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành cao su Việt Nam trong năm qua.

"Thời gian qua VRA đã triển khai và thực hiện hiệu quả đề án để xây dựng và phát triển thương hiệu ngành cao su Việt Nam thông qua sử dụng nhãn hiệu thương hiệu cao su Việt Nam để định vị đánh giá hình ảnh và độ tin cậy của khách hàng qua các sản phẩm của ngành cao su Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ đối với VRA nhằm đạt được mục tiêu phát triển chung của ngành trong thời gian tới", ông Trị nhấn mạnh.

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch VRA phát biểu tại hội nghị VŨ PHONG

Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch VRA cho biết trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su ước đạt hơn 6,6 tỉ USD, chiếm kim ngạch cao nhất là sản phẩm cao su ước đạt gần 3,2 tỉ USD, tiếp đó cao su thiên nhiên ước đạt giá trị gần 1,9 tỉ USD và gỗ cao su với giá trị ước đạt hơn 1,5 tỉ USD.

Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên dự báo sản lượng cao su thiên nhiên thế giới trong năm 2023 dự kiến đạt khoảng 15 triệu tấn, tăng 2,3% so với năm 2022; trong khi tiêu thụ được dự báo đạt gần 16 triệu tấn, tăng 0,2% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2022, VRA có 116 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm 2022, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 5 về diện tích (khoảng hơn 929.000 ha), thứ 3 về sản lượng (đạt gần 1,29 triệu tấn) cao su thiên nhiên trên thế giới và dẫn đầu về năng suất trong khu vực châu Á.

Tại Việt Nam, cao su là nông sản đầu tiên và duy nhất có nhãn hiệu chứng nhận. Chương trình xây dựng thương hiệu ngành cao su Việt Nam do VRA thực hiện thông qua hình ảnh nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam đã bước sang năm thứ 7.

Trao chứng nhận Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2023 cho 18 công ty thuộc VRG VŨ PHONG

18 công ty thuộc VRG nằm trong top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023

Trước đó, tối 13.12, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) đã tổ chức lễ công bố các Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2023.

VRG có 18 công ty được vinh danh top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023, trong đó Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng xuất sắc nằm trong tốp 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất.

Đây là chương trình được thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm trên cả 3 khía cạnh toàn diện là kinh tế - xã hội - môi trường.

Danh sách 18 công ty VRG nằm trong top 100 Doanh nghiệp bền vững 2023: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng - top 10; Tổng công ty cao su Đồng Nai; Công ty TNHH MTV cao su Bình Long; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Công ty CP cao su Phước Hòa; Công ty CP cao su Bà Rịa; Công ty CP cao su Tây Ninh; Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum; Công ty TNHH MTV cao su Chư Păh; Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông; Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê; Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray; Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận; Công ty CP cao su Bến Thành; Công ty CP chế biến gỗ Thuận An; Công ty CP gỗ MDF VRG Kiên Giang; Công ty CP thủy điện Geruco Sông Côn; Công ty CP khu công nghiệp Tân Bình.