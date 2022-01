VRG đặt mục tiêu doanh thu hơn 29.000 tỉ đồng

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của VRG (tập đoàn nhà nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần) được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua thành phần HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, gồm có: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn.

Đại hội đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 8 thành viên, bao gồm các ông: Trần Ngọc Thuận, Huỳnh Văn Bảo, Trần Công Kha, Lê Thanh Hưng, Hà Văn Khương, Phạm Văn Thành, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Hay. Trong đó, ông Trần Công Kha được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VRG; ông Lê Thanh Hưng được tín nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc VRG.

Ban Kiểm soát VRG gồm 3 thành viên: ông Nguyễn Minh Đức, ông Đỗ Khắc Thăng, ông Võ Văn Tuấn. Trong đó, ông Đỗ Khắc Thăng được tín nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 6.793 tỉ đồng

Là một trong những tập đoàn kinh tế lớn của cả nước, những năm qua VRG được lãnh đạo T.Ư, các Bộ ngành đánh giá là doanh nghiệp có những đóng góp toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… Trong năm 2021, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 nhưng VRG đã quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép (đảm bảo hiệu quả sản xuất và phòng chống dịch bệnh) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.





Năm 2021, VRG đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển (từ khoảng 40.000 tỉ đồng khi cổ phần hóa, sau 3 năm vốn hóa tăng lên khoảng 140.000 tỉ đồng); đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm, thu nhập cho hơn 80.000 người lao động (bình quân hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020).

Đáng chú ý, Forbes VN vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất lần thứ 9 - năm 2021, trong đó có VRG. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2021 của VRG đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2020 và vượt so với kế hoạch được giao năm 2021. Trong đó, doanh thu và thu nhập khác ước đạt 29.091 tỉ đồng, bằng 108% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.162 tỉ đồng, bằng 108% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.179 tỉ đồng, bằng 113% kế hoạch…

Với những kết quả đạt được, VRG tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển tập đoàn bền vững dựa trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm xã hội. Năm 2022, VRG đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập khác 29.271 tỉ đồng (101% so thực hiện năm 2021); lợi nhuận trước thuế 6.793 tỉ đồng, (110% so thực hiện năm 2021); lợi nhuận sau thuế 5.340 tỉ đồng (103 % so thực hiện năm 2021).

VRG có 20 doanh nghiệp được VCCI chứng nhận trong Top 100 doanh nghiệp bền vững, trong đó Tổng công ty cao su Đồng Nai trong Top 10. Công ty CP cao su Bến Thành là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh xuất sắc thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tổng công ty cao su Đồng Nai còn là 1 trong 5 doanh nghiệp được vinh danh xuất sắc tôn trọng và thúc đẩy quyền trẻ em trong kinh doanh năm 2021.