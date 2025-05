VRG đẩy mạnh hợp tác toàn cầu, nâng tầm vị thế doanh nghiệp cao su Việt Nam

Từ ngày 12 - 17.5, đoàn công tác Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) do ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG dẫn đầu đã tham dự chuỗi hoạt động tại diễn đàn đầu tư SelectUSA - sự kiện xúc tiến đầu tư hàng đầu do chính phủ Mỹ tổ chức, cùng các buổi làm việc quan trọng với đại sứ, lãnh sự và các đối tác doanh nghiệp lớn tại Washington D.C và New York (Mỹ).

Chuyến công tác không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của VRG trong chiến lược hội nhập toàn cầu mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực công nghiệp cao su, chế biến gỗ, năng lượng tái tạo và phát triển khu công nghiệp bền vững.

Tại diễn đàn đầu tư SelectUSA, lãnh đạo VRG cùng đại diện Bộ Tài chính Việt Nam tham dự các phiên toàn thể, phiên chuyên đề và các hoạt động kết nối doanh nghiệp giữa Việt Nam - Mỹ - ASEAN.

Các nội dung xoay quanh: ưu thế của Mỹ trong thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao; triển vọng hợp tác về đổi mới sáng tạo, lực lượng lao động chất lượng cao; định hướng phát triển chuỗi cung ứng bền vững và an ninh năng lượng toàn cầu.

VRG với vai trò là tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, diện tích đất sản xuất gần 400.000 ha, đang ngày càng khẳng định cam kết phát triển gắn liền với chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ESG, EPR, PEFC/EUDR…

Đoàn công tác VRG tặng quà lưu niệm đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng phái đoàn Lãnh sự quán Việt Nam tại New York (Mỹ) ẢNH: VRG

Đoàn công tác VRG đã có các buổi làm việc với ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, trao đổi về hỗ trợ kết nối với nhà đầu tư, xúc tiến thương mại, định hướng xây dựng Khu công nghiệp Việt - Mỹ tại 2 nước; với Lãnh sự quán Việt Nam tại New York, bàn thảo cơ hội hợp tác đặt hàng máy thu hoạch nông nghiệp John Deere, góp phần tăng nhập khẩu thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực cơ giới hóa trong sản xuất cao su và nông nghiệp công nghệ cao.

Một nội dung trọng tâm trong chuyến đi là buổi làm việc giữa VRG và đại diện Công ty First Solar (Mỹ), doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Hai bên đã trao đổi khả năng hợp tác phát triển năng lượng tái tạo cho các khu công nghiệp của VRG tại Việt Nam và Lào, Campuchia; triển khai các dự án điện mặt trời, điện gió quy mô lớn, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, thân thiện môi trường; hỗ trợ tiếp cận công nghệ cao trong lĩnh vực lưu trữ điện, giúp các khu công nghiệp VRG tiến gần mục tiêu trung hòa carbon.

Chuyến công tác tại Mỹ thể hiện rõ nỗ lực của VRG trong việc định vị lại vai trò của doanh nghiệp cao su trong chuỗi giá trị toàn cầu; chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, xanh và bền vững; chủ động hội nhập, liên kết đầu tư quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như đất đai, chế biến gỗ, năng lượng sạch và hạ tầng khu công nghiệp.

VRG cam kết tiếp tục đồng hành cùng chủ trương phát triển bền vững của Chính phủ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường, từ đó tạo dựng vị thế tập đoàn kinh tế lớn mang tầm khu vực và quốc tế.