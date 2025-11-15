VTN Architects nhận 2 giải thưởng WAFX 2025

Tại sự kiện này, Công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa (VTN Architects) chính thức được trao 2 giải thưởng WAFX (World Architecture Festival X) 2025 do WAF vinh danh đối với 2 dự án Nhà máy điện rác Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng) và Nhà Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) tại hạng mục Carbon, năng lượng và biến đổi khí hậu - lĩnh vực cốt lõi trong dòng chảy kiến trúc bền vững toàn cầu hiện nay. Ngoài ra, dự án Nhà máy điện rác Đà Nẵng còn nhận được giải thưởng "highly commended" (tuyên dương) tại hạng mục Hạ tầng dự án tương lai của WAF.

KTS Võ Trọng Nghĩa cùng ban tổ chức tham gia thảo luận tại WAFX về các dự án VTN Architects được vinh danh Ảnh: TL

Được ra mắt vào năm thứ 10 của WAF, giải thưởng WAFX vinh danh những dự án quốc tế có tầm nhìn tiên phong, sử dụng thiết kế và kiến trúc như một công cụ mạnh mẽ để đối thoại với các vấn đề cấp bách của thế giới như: y tế, biến đổi khí hậu, công nghệ, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Trong 2 dự án trên, Nhà máy điện rác Đà Nẵng được xây dựng ở khu vực vốn là bãi rác ô nhiễm, nhưng được định hình lại như một công viên sinh thái sống động, ngập tràn cây bản địa và hoa dại. Còn Nhà Việt Trì tọa lạc ở TP.Việt Trì (cũ) được bố trí theo địa hình dốc tự nhiên ven sông. Hầu hết diện tích mái được phủ một lớp đất trồng cỏ và rau xanh, tạo nên một lớp cách nhiệt tự nhiên.

Trước khi đi đến chiến thắng WAFX, VTN Architects có đến 6 công trình lọt vào vòng chung kết tại các hạng mục khác nhau - bao gồm công trình tương lai và công trình đã hoàn thành. Các dự án trải dài từ công trình công cộng, hạ tầng, nhà ở cho đến không gian văn hóa và nghỉ dưỡng - phản ánh rõ nét triết lý thiết kế xanh - bền vững - gắn bó với bản địa mà VTN Architects không ngừng theo đuổi trong suốt hành trình thực hành kiến trúc.

Cũng trong khuôn khổ WAF vừa diễn ra, KTS Võ Trọng Nghĩa, Tổng giám đốc VTN Architects, đã có cuộc trao đổi, trình bày về 6 dự án được đề cử.

Gần đây, VTN Architects được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế. Nổi bật vừa qua, công trình Nhà đón Grand World Phú Quốc của VTN Architects vừa xuất sắc đoạt giải đặc biệt - Special Award ở hạng mục Công trình bền vững (Sustainability) tại Giải thưởng Kiến trúc châu Á ARCASIA 2025. Đây cũng là lần thứ 8, VTN Architects ghi dấu ấn tại giải thưởng uy tín này, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xanh tại châu Á.

Cũng trong năm nay, KTS Võ Trọng Nghĩa nhận được giải thưởng Fukuoka (Nhật Bản). Do TP.Fukuoka (Nhật Bản) sáng lập từ năm 1990, giải thưởng Fukuoka được xem là biểu tượng của sự ghi nhận quốc tế đối với những cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy và bảo tồn giá trị văn hóa châu Á.