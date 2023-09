Vụ 1 người bị đâm tử vong tại bàn bi da: Đã bắt giữ 4 bị can

Ngày 7.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, liên quan đến vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 28.7 tại một quán bi da, bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người là Trần Tuấn Tài (23 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long) đã ra đầu thú.

Trần Tuấn Tài, bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người, đã ra đầu thú NAM LONG

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan gồm: Nguyễn Minh Nghiệp (32 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Hồ) và Trần Tuấn Sĩ (17 tuổi, ngụ xã Tân Long, H.Mang Thít, Vĩnh Long) về hành vi giết người và Phạm Quốc Huy (22 tuổi, ngụ xã Phú Đức, H.Long Hồ) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cả 4 bị can trên đều bị tạm giam để tiếp tục điều tra.

Theo hồ sơ, tối 28.7, anh N.T.Q. (36 tuổi) và anh N.H.D. (35 tuổi, cùng ngụ ấp An Thạnh, xã Phú Đức, H.Long Hồ) và Huy cùng chơi bi da 1 quán bi da trên địa bàn xã Phú Đức, H.Long Hồ. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, xô xát.

2 bị can (từ trái qua) Phạm Quốc Huy và Nguyễn Minh Nghiệp tại cơ quan công an NAM LONG

Lúc này, Huy nhắn tin kêu nhóm bạn đem hung khí đến quán bi da để đánh nhau nhưng được mọi người xung quanh can ngăn. Sau đó Huy tiếp tục gọi điện cho bạn cho biết mình đang bị đánh. Nghe điện thoại của bạn xong, Nghiệp, Sĩ và Tài cùng nhiều người khác liền mang hung khí chạy đến quán bi da giải quyết.

Thấy nhiều người kéo đến bao vây, anh D. và anh Q. chạy ra sau quán. Tuy nhiên, chỉ có anh D kịp thoát thân, còn anh Q. bị nhóm người trên đánh, đâm bằng hung khí bất tỉnh. Sau khi gây án, nhóm người trên đưa anh Q. đến Trung tâm y tế H.Long Hồ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Q. tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm tử thi, anh Q. bị nhiều vết thương, trong đó có vết đâm thủng tim gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ và 11 viên đạn cùng một số tang vật có liên quan.

Vụ giết người và gây rối trật tự công cộng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.