Vụ 2 trẻ sinh đôi tử vong: Cứu người mẹ nhảy cầu

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 5.4, trên địa bàn xã Hòa Liên, H.Hòa Vang xảy ra vụ 2 trẻ sinh đôi H.T.T.A. và H.T.H.A. (2 tuổi) tử vong tại nhà riêng. Chị T.T.M. (39 tuổi), mẹ của 2 trẻ sinh đôi, để lại bức thư và bỏ đi.

Theo trình bày của gia đình, vào khoảng 16 giờ 40 ngày 5.4, ông H.C.L. (68 tuổi, quê thôn Mỹ Phước, xã Đại Phong, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tổ 3, thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên, TP.Đà Nẵng) đến nhà con trai là H.T.T. (41 tuổi) để thăm cháu nội.

Ngôi nhà anh T. và chị M., nơi xảy ra vụ việc NGUYỄN TÚ

Khi vào nhà, ông L. thấy tờ giấy đánh máy để trên bàn tại phòng khách, nội dung là lời vĩnh biệt của con dâu, chị T.T.M. Nguyên do, chị M. cho rằng bản thân bị bệnh nặng nên muốn chết cùng 2 con sinh đôi.

Ông L. liền điện thoại cho con trai thì anh T. nhờ ông đi tìm 2 con gái sinh đôi. Ông L. nói đang thấy 2 cháu đang nằm trong phòng, anh T. nhờ ông L. kiểm tra vì 2 con anh không ngủ vào giờ này.

Ông L. lại gần giường thì thấy cả 2 cháu đã tím tái, tử vong. Ông L. dùng tay ép bụng và ngực của 2 trẻ sinh đôi thì thấy nước chảy ra từ miệng.

Nhận tin báo, Công an H.Hòa Vang và xã Hòa Liên đưa 2 trẻ sinh đôi về Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng để khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự vào sáng 6.4.

Trong đêm 5.4, Công an H.Hòa Vang đã thông báo, nhờ các đơn vị, địa phương phối hợp tìm kiếm chị M. Qua đó lực lượng phát hiện chị M. vào khu vực cầu Bà Rén (trên QL1, đoạn qua tỉnh Quảng Nam), cách nhà 40 km để nhảy cầu. Tuy nhiên lực lượng công an đã can ngăn, giải cứu kịp thời và đưa chị M. về TP.Đà Nẵng để giám sát, tạm giữ.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Liên, ngoài 2 trẻ sinh đôi tử vong, vợ chồng anh T. và chị M. còn có thêm 1 con trai đang học lớp 8. Sau vụ việc, cháu bị sang chấn tâm lý, địa phương đã phân công cán bộ trẻ em trợ giúp; nếu tâm lý cháu không ổn định sẽ đề có phương án trợ giúp khác.