Ngày 18.9, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, đã bật khóc sau buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và báo chí về vụ điều trị 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy tán sỏi laser bị hỏng từ cuối năm 2023.

Vụ 255 người được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm: Giám đốc bật khóc, nói 'rất đau lòng'

Ông Giáp cho biết, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành kỷ luật đối với 4 cán bộ và xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan đến vụ sai phạm nêu trên. "Đây là sự việc rất đau lòng... Và đây cũng là lần đầu tiên mà bệnh viện kỷ luật cán bộ, nhân viên trong đơn vị nhiều đến vậy", ông Giáp cho hay.

Ông Giáp thông tin thêm, hiện nay, nhu cầu bệnh nhân đến điều trị tại bệnh viện rất cao. Việc kỷ luật hàng loạt cán bộ gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc, điều trị cho bệnh nhân, vận hành bộ máy. "Bây giờ sự việc đã xảy ra như vậy, tôi xin lỗi mọi người. Tôi không có cách gì khác, tôi chỉ có biết xin lỗi thôi vì bản thân là người đứng đầu. Tôi xin nhận trách nhiệm vụ việc xảy ra trong cơ quan", ông Giáp bật khóc.