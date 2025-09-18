Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất ngờ 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi thận lúc máy hỏng
Video Sức khỏe

Hữu Tú
18/09/2025 15:16 GMT+7

Mặc dù máy tán sỏi thận laser bị hỏng từ cuối năm 2023 nhưng cán bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) vẫn điều trị cho 255 bệnh nhân và lập hồ sơ báo cáo sai dịch vụ trong năm 2024.

Ngày 18.9, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp về sai phạm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh cho 255 bệnh nhân bị sỏi thận lúc máy tán sỏi thận laser bị hỏng, xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ bệnh án có liên quan đến 2 nội dung đặt sonde JJ và nội soi tán sỏi thận qua laser.

Đơn vị đã kỷ luật 4 cán bộ, xử phạt hành chính gần 20 nhân viên liên quan về việc áp giá sai dịch vụ, điều trị bệnh nhân khi máy tán sỏi thận laser bị hỏng tại Khoa Ngoại – Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

"Máy tán sỏi laser đã hư từ cuối năm 2023 nhưng vẫn tiếp nhận điều trị cho 255 bệnh nhân có vấn đề về sỏi thận. Việc áp mã dịch vụ khác để thanh toán cho phương pháp điều trị tán sỏi laser là hoàn toàn sai", ông Giáp khẳng định.

Theo báo cáo của Sở Y tế khi đoàn kiểm tra tại bệnh viện, vào năm 2024 có 480 ca thực hiện tán sỏi laser trong giai đoạn máy tán sỏi đã bị hỏng, không còn sử dụng từ tháng 11.2023.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với báo chí, lãnh đạo của Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên thông tin chỉ có 255 bệnh nhân được điều trị tán sỏi laser khi máy đã bị hỏng. Về phía bệnh viện cũng đã đưa ra phương án khắc phục.


Bỏ túi kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ – Cứu người trong gang tấc

Đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai. Chỉ cần chậm trễ vài phút là hậu quả đã khác đi rất nhiều. Ngày càng nhiều cá nhân, đơn vị tham gia các buổi huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu đột quỵ để được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành nhằm kịp thời xử lý, cứu người ngay trong tình huống khẩn cấp.

Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì?

