Vụ 3 công nhân bị điện giật ở Hà Tĩnh: Khoan thăm dò địa chất làm dự án khu đô thị

Sáng 21.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) cho biết, vụ 3 công nhân bị điện giật khi khoan thăm dò địa chất dưới đường dây điện trung thế 22 kV thuộc dự án khu đô thị rộng gần 30 ha nằm trên địa bàn xã Thạch Trung và TT.Thạch Hà (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).



Dàn khoan được dựng ngay bên dưới đường dây điện trung thế 22 kV PHẠM ĐỨC

"Trong quá trình chủ đầu tư thuê nhà thầu đưa công nhân về khoan thăm dò địa chất tại dự án đã không báo cáo với chính quyền địa phương và điện lực để thực hiện các biện pháp an toàn. Sau khi xảy ra sự cố phóng điện do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, chúng tôi mới biết là họ đang thực hiện việc khoan thăm dò địa chất để chuẩn bị triển khai dự án. Dự án này cũng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng", ông Dy nói.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 25.5, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị tại xã Thạch Trung và TT.Thạch Hà. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng này được giao cho Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC) làm chủ đầu tư.

Khu vực xảy ra vụ phóng điện khiến 3 công nhân bị điện giật PHẠM ĐỨC

Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở thương mại và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch; xây dựng và kinh doanh nhà ở xã hội thấp tầng, cao tầng; xây trung tâm thương mại.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 20.6, một nhóm công nhân mang theo giàn khoan, thiết bị khoan địa chất ra giữa cánh đồng lúa thuộc thôn Liên Phú (xã Thạch Trung) để khoan thăm dò địa chất.

Khoảng 30 phút sau, người dân ở thôn Liên Phú nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhóm thợ đang dựng giàn khoan. Khi đến nơi, người dân phát hiện bên dưới đường dây điện trung thế 22 kV có một đám cháy lớn, cạnh đó là 3 người đàn ông nằm bất động trên ruộng.

Ngành điện lực tỉnh Hà Tĩnh khắc phục lại đường dây điện sau sự cố PHẠM ĐỨC

Nghi ngờ đây là vụ điện giật do vi phạm khoảng cách an toàn, người dân nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức phương án ứng cứu, đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người tử vong, 2 người còn lại bị bỏng nặng.

Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, quá trình thực hiện khoan thăm dò địa chất dưới đường điện trung thế 22 kV, do nhà thầu không báo cáo với điện lực và vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện dẫn đến 3 công nhân bị điện giật.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện chủ đầu tư dự án khu đô thị nói trên cho hay, đơn vị này đã thuê một nhà thầu để thực hiện việc khoan thăm dò địa chất để làm dự án. Tuy nhiên, khi nhà thầu về thực hiện việc khoan địa chất thì đã không báo cáo cho chính quyền địa phương và điện lực để đảm bảo các giải pháp an toàn."Đây là sự cố rất đáng tiếc, chúng tôi và nhà thầu thừa nhận đã sơ suất. Hiện nay, chủ đầu tư cũng đang tích cực hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong và 2 công nhân bị thương sau vụ điện giật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang làm việc với ngành chức năng để điều tra làm rõ nguyên nhân về sự cố phóng điện", đại diện chủ đầu tư dự án nói.