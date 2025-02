Vụ 3 xe tải tông nhau ở Bình Định: Tài xế đi không đúng làn đường

Sáng 12.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ tai nạn xảy ra giữa 3 xe tải tại đường tránh QL1A qua xã Nhơn An, TX.An Nhơn (Bình Định) vào tối 11.2 cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe tải ẢNH: T.T

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 11.2, tại tuyến đường tránh QL1A qua địa bàn TX.An Nhơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe tải, gồm: xe tải BS 51C - 444.00 do Huỳnh Tấn Diện (29 tuổi, ở Phú Yên) điều khiển theo hướng bắc - nam (trên xe có Lê Văn Trình, 37 tuổi, ở Quảng Ngãi); xe tải BS 92H - 014.08 do Nguyễn Đình Dũng (35 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Nguyễn Hoàng Trung, 35 tuổi, ở Lâm Đồng) và xe tải BS 75C - 047.14 do Trần Đình Ngọc (35 tuổi, ở Quảng Trị) điều khiển hướng nam - bắc (trên xe có Trần Công Hùng, 45 tuổi ở Quảng Trị).

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế Huỳnh Tấn Diện điều khiển xe tải BS 51C - 444.00 đi không đúng làn đường quy định nên đã gây tai nạn.

Kết quả kiểm tra, tài xế Trần Đình Ngọc không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 2 tài xế Huỳnh Tấn Diện và Nguyễn Đình Dũng, hiện đang chờ kết quả.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phá cửa đưa tài xế ra ngoài ẢNH: T.T

Như Thanh Niên thông tin, vào tối 11.2, tại đường tránh QL1A qua TX.An Nhơn (Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông do 3 xe tải tông nhau khiến nhiều người bị thương. Trong đó, một tài xế bị mắc kẹt trong ca bin xe tải 75C - 047.14, được lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Định phá cửa, giải cứu ra ngoài. Sau cú va chạm mạnh, 3 xe tải bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với Công an TX.An Nhơn và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.