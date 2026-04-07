Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Ít nhất 26 trường công lập ở Hà Nội đã nhập về bếp ăn
Video Thời sự

Nguyễn Trường - Trần Cường
07/04/2026 05:42 GMT+7

2 doanh nghiệp đã nhập thịt heo bẩn của Công ty Cường Phát, sau đó bán vào bếp ăn trường học. Trong đó một doanh nghiệp bán cho bếp ăn 26 trường công lập và một doanh nghiệp chuyên bán vào bếp ăn trường mầm non tư thục với số lượng tương đối nhiều.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin về vụ gần 300 tấn heo bẩn tuồn vào các bếp ăn trường học gây xôn xao dư luận thời gian qua.

- Ảnh 1.

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo đó, Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát (viết tắt là Công ty Cường Phát) là nơi tiếp nhận toàn bộ lượng hàng của cơ sở giết mổ Nguyễn Thị Hiền (31 tuổi, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội), đặt trụ sở ở xã Nam Phù (Hà Nội).

Số thịt heo bán cho Công ty Cường Phát, Hiền thu gom của các đối tượng ở Phú Thọ, Tuyên Quang về giết mổ.

Theo đại tá Thanh, tài liệu thu được xác định các đối tượng đã bàn bạc và cấu kết với nhau để thu mua các loại heo rẻ, heo "chạm dịch", yếu đuối và heo nhỏ với giá rẻ về giết mổ.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội heo bệnh THỊT BẨN tin tức Hà Nội thịt heo bệnh An toàn thực phẩm bếp ăn công ty cường phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận