Vụ 4 du khách tử vong ở Làng Cù Lần: Khởi tố, tạm giam 3 bị can

Liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn trôi ở KDL Làng Cù Lần, trưa 15.11, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lâm Đồng (PC01) cho biết sau khi Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, đơn vị này đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên KDL Làng Cù Lần (thuộc xã Lát, H.Lạc Dương, Lâm Đồng).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "vô ý làm chết người", theo quy định tại khoản 2 điều 128 bộ luật Hình sự, gồm: Ngô Thanh Nghĩa (55 tuổi, ngụ TP.HCM, tạm trú ở Làng Cù Lần, Phó giám đốc KDL Làng Cù Lần), Võ Tân Bình (35 tuổi, quê An Giang; tạm trú xã Lát, H.Lạc Dương, nhân viên KDL Làng Cù Lần) và Võ Lê Thái (30 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú ở Làng Cù Lần, là nhân viên lái xe KDL Làng Cù Lần).

Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó vào đầu giờ chiều 24.10.2023, tại KDL Làng Cù Lần, 4 du khách Hàn Quốc (2 nam, 2 nữ; đều ở độ tuổi trên 60) tham gia du lịch trải nghiệm trên 1 chiếc xe jeep chạy dọc suối Cạn, do Võ Lê Thái điều khiển. Vào thời điểm trên, bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn tràn về làm chiếc xe bị lật, Thái và 4 du khách bị nước cuốn trôi.

Thái bám được vào cành cây may mắn thoát nạn, còn 4 du khách bị lũ cuốn đều bị thiệt mạng, có 2 thi thể du khách bị lũ cuốn trôi xa hơn 3 km vị trí bị tai nạn và được lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và H.Lạc Dương tìm thấy sau khoảng 3 giờ vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Sau vụ tai nạn, Sở VH-TT-DL Lâm Đồng có văn bản đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại KDL Làng Cù Lần, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật.