Vụ 4 tiếp viên hàng không được trả tự do: 'Không phải là kết thúc vụ án'

Đó là thông tin được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 23.3.

Công an TP.HCM lý giải việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

"Tạm thời trả tự do cho các đương sự"

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, hiện nay tuy Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng đối với 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, do chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tạm thời trả tự do cho các đương sự.

"Muốn khởi tố hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo 4 yếu tố cấu thành tội phạm. Quá trình điều tra khi nếu có dấu hiệu phạm tội, thì sẽ tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, chứ không phải là kết thúc vụ án", thượng tá Hà nhấn mạnh.

4 yếu tố cấu thành tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy Chủ thể: Căn cứ khoản 1, Điều 12 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), người đủ 16 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có hành vi vi phạm pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy Về mặt khách quan: Các yếu tố cấu thành vận chuyển trái phép chất ma túy như sau: người phạm tội sử dụng các phương tiện đường bộ (ô tô, xe máy, xe khách...); phương tiện đường thủy (tàu thuyền, ca nô...); phương tiện đường sắt hoặc sử dụng các loại hình phương tiện khác. Mục đích sử dụng phương tiện này là nhằm vận chuyển chất ma túy từ địa điểm này sang một địa điểm khác. Về mặt khách thể: Người phạm tội có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy và phòng chống ma túy. Mặt chủ quan: Những người tham gia vào tội vận chuyển trái phép ma túy thực hiện hành vi có lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết trước được hậu quả sẽ xảy ra khi thực hiện hành vi của mình và rất mong muốn hậu quả xảy ra.

Lực lượng hải quan phát hiện ma túy được giấu trong kem đánh răng mà các nữ tiếp viên hàng không xách từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16.3 HẢI QUAN TP.HCM

"Đây là vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều"

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm, trong sự việc 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy, yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh. Quá trình thu nhập tài liệu, cơ quan điều tra không chứng minh được căn cứ này nên không đủ cơ sở khởi tố bị can.

Thượng tá Hà phân tích, nếu 4 tiếp viên hàng không ý thức đó là vận chuyển ma túy sẽ không nhận tiền vận chuyển (10 triệu đồng) bằng giá vận chuyển hàng tiêu dùng (kem đánh răng). Một số vụ án trước đây đều đã được cơ quan công an thu thập toàn bộ chứng cứ, khám xét để chứng minh cho các yếu tố phạm tội nên mới xử lý hình sự.

"Đây là vấn đề đang có nhiều ý kiến trái chiều, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra và khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chứng cứ khác, cơ quan công an sẽ vẫn xử lý, không phải kết thúc hoàn toàn", thượng tá Hà nhấn mạnh.

Tại họp báo, PV hỏi về thông tin bắt các nghi phạm liên quan đến vụ án, nhưng đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM không cung cấp thêm thông tin.

