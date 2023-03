Vụ '4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy': Hiểu sao về 'trả tự do'

Theo diễn biến vụ việc, ngày 17.3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã chuyển hồ sơ, vật chứng cho công an vụ việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines: Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyên Thanh Thủy và Đặng Phương Vân, xách ma túy từ Pháp về VN.

Ngày 22.3, sau 1 thời gian tạm giữ để điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không, vì bước đầu xác định 4 tiếp viên hàng không này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã được đối tượng nhờ mang về pha trộn và cất giấu ma túy. Do đó, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc rằng, 4 nữ tiếp viên chỉ mới bị tạm giữ, chưa bị tạm giam thì có phải làm thủ tục trả tự do hay không?

Ma túy được giấu trong kem đánh răng mà 4 tiếp viên hàng không xách từ Pháp về VN, bị lực lượng chức năng thu giữ HẢI QUAN TP.HCM CUNG CẤP

Luật sư tư vấn

Luật sư Trương Anh Tú (Chủ tịch Công ty luật TAT Law Firm) cho biết theo quy định tại Điều 118 bộ luật Tố tụng Hình sự, thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình.

Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày.

Như vậy, thời gian tạm giữ tối đa là 9 ngày

Luật sư Trương Anh Tú NVCC

Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ; trường hợp đã gia hạn tạm giữ thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Dẫn chiếu vào vụ trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, khi hết thời gian tạm giữ, nếu không gia hạn, hoặc chưa chứng minh được tội phạm, từ đó cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ là tiến bộ trong công tác tư pháp, đáp ứng đúng tinh thần cải cách tư pháp và các quy định của bộ luật Tố tụng hình sự. Tức là, khi chưa chứng minh được tội phạm thì chưa thể buộc tội. Đây là sự hành xử thận trọng, đúng pháp luật.

