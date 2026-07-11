Vụ 5 bé gái đuối nước ở Lâm Đồng: Lời kể thắt lòng của nhân chứng

Ngày 11.7, chúng tôi tìm về thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung (Lâm Đồng), nơi vừa xảy ra vụ 5 bé gái tử vong vì đuối nước để tìm hiểu một số thông tin liên quan.

Ngồi bên bờ hồ Đắk Pok, ông Nguyễn Xuân Long (tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở bon Đắk Prí, xã Nâm Nung), chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại giây phút cùng người dân lao xuống hồ tìm kiếm 5 bé gái đuối nước.

Lực lượng chức năng đo mực nước nơi xảy ra vụ 5 bé gái tử vong ẢNH: HOÀNG BÌNH

Ông Long kể, khoảng 10 giờ ngày 10.7, ông nhận tin có một nhóm nữ sinh đuối nước ở hồ Đắk Pok nên tức tốc chạy tới, lao ngay xuống nước để tìm kiếm. Tuy nhiên, do dưới lòng hồ có nhiều hố sâu, gốc cây nên việc tìm kiếm các nạn nhân gặp khó khăn.

"Tôi vớt được 2 cháu, những người khác vớt được 3 cháu khác nhưng các nạn nhân đều đã tử vong. Nơi các cháu bị nạn là hố nước sâu khoảng 2 m, cách bờ hồ khoảng 8 m", ông Long kể lại.

Theo lời kể của ông Long, mặt hồ Đắk Pok có nhiều hố sâu rất nguy hiểm. Trước đây, tại hồ nước này đã có một số vụ đuối nước, khiến nhiều trẻ em tử vong. Vì vậy, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cấm bơi lội tại khu vực này.

Biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ Đắk Pok ẢNH: HOÀNG BÌNH

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cả 5 bé gái tử vong đều trú tại thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung. Các bé gái cùng 11 tuổi, chuẩn bị vào lớp 6, Trường THCS Nâm N'đir.

Đi cùng và chứng kiến vụ việc thương tâm trên có cháu Đ.T.K.L. Ngồi cạnh người thân, cháu L. chưa hết run sợ khi kể lại một số tình tiết liên quan vụ việc.

Cháu L. kể lại, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bản thân cùng các bạn khác xuống đập nước Đắk Pok để chơi. Khi đến nơi, có 5 bạn biết bơi nên xuống hồ tắm, cháu L. cùng hai bạn khác ở trên bờ vì không biết bơi.

Một gia đình liên quan vụ việc đang lo hậu sự cho con gái ẢNH: HOÀNG BÌNH

Khoảng 10 phút sau, cháu L. thấy nhóm bạn dưới nước vùng vẫy, kêu cứu và chìm dần xuống hồ. Lúc đó, cháu L. cùng 2 bạn trên bờ hoảng loạn, chạy đi tìm người lớn kêu cứu.

"Cháu thấy các bạn kêu cứu nhưng không làm được gì vì không biết bơi. Cháu đã cố hết sức, chạy thật nhanh lên khu dân cư gọi người lớn tới cứu. Sau đó, cháu tiếp tục chạy xuống chỉ vị trí cho mọi người. Tuy nhiên, khi người lớn tới nơi thì cả 5 bạn đã tử vong", cháu L. bàng hoàng kể lại.

Ông Trần Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, cho biết chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để các gia đình lo hậu sự cho 5 bé gái tử vong vì đuối nước.

Theo ông Hòa, cận kề dịp nghỉ hè, UBND xã Nâm Nung đã phối hợp với các đoàn thể và công an, triển khai nhiều chương trình để tuyên truyền về tai nạn đuối nước đến các trường học, thôn, bon trên địa bàn.

Cháu L. bàng hoàng kể lại giây phút chứng kiến các bạn bị đuối nước, tử vong ẢNH: HOÀNG BÌNH

Trước vụ việc thương tâm nói trên, ông Hòa cho biết địa phương sẽ tăng cường thực hiện nhiều biện pháp để tuyên truyền, cảnh báo, hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 10.7, một nhóm gồm 8 bé gái cùng 11 tuổi, cùng là học sinh Trường THCS Nâm N'Đir rủ nhau đi chơi ở hồ Đắk Pok.

Đến nơi, 3 bé gái đứng trên bờ, 5 bé gái xuống hồ tắm và bị đuối nước, tử vong. Các nạn nhân gồm: Đ.M.T, L.T.Y.C, B.M.T, L.T.N và B.T.N.Y cùng ở thôn Quảng Hà, xã Nâm Nung (Lâm Đồng).