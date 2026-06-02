Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan khi ra tù: Hoãn xét xử phúc thẩm lần 3

Ngày 2.6, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa phúc thẩm lần 3 vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan về tội hủy hoại rừng suốt 11 năm qua.

Tại tòa, vắng mặt nguyên đơn dân sự là UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng); người làm chứng; giám định viên là ông Huỳnh Văn Triệu, ông Nguyễn Cao Cường, ông Nguyễn Thanh Tùng; điều tra viên Hoàng Minh Phương…

6 cựu chiến binh kêu oan suốt 11 năm qua dù đã chấp hành xong hình phạt tù nên đã được TAND cấp cao tại TP.HCM lật lại vụ án ẢNH: NGÂN NGA

Luật sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh (nguyên thẩm phán TAND tối cao) cho rằng do các bị cáo kháng cáo kêu oan, nên đề nghị tòa triệu tập thêm giám định viên thuộc Bộ NN - PTNT (cũ) để làm rõ có sự mâu thuẫn giữa kết luận giám định của bộ này và của ông Huỳnh Văn Triệu. Theo luật sư, kết luận giám định của Bộ NN - PTNT có lợi cho 6 cựu chiến binh, thế nhưng tòa cấp sơ thẩm lại không đề cập đến.

Do đó để đảm bảo quyền lợi của 6 cựu chiến binh, luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi vào trong hội ý, tòa chấp nhận đề nghị của luật sư, quyết định hoãn phiên tòa.

Luật sư - tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên thẩm phán TAND tối cao, bào chữa cho 6 cựu chiến binh ẢNH: NGÂN NGA

Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 29.6 tới đây.

Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm lần thứ 3 này, đại biểu Quốc hội là thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đã có văn bản gửi Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị chỉ đạo giải quyết khách quan vụ án 6 cựu chiến binh bị kết tội hủy hoại rừng.

"Các bị cáo trong vụ án đều là cựu chiến binh, từng tham gia quân đội, có nhiều đóng góp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện hành vi bị cáo buộc cũng không xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân. Vì vậy, việc giải quyết vụ án cần đặc biệt thận trọng, không để xảy ra oan sai", nội dung văn bản nêu.

Đại biểu Quốc hội thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) ẢNH: HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CUNG CẤP

Quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM đã xác định kết luận giám định tháng 4.2015 và kết luận giám định lại tháng 7.2016 đều do ông Huỳnh Văn Triệu ký không phải giám định viên có chuyên môn, là trái với điều 34 luật Giám định tư pháp. Vì thế, các cơ quan tố tụng căn cứ vào kết luận trên để điều tra, truy tố, xét xử 6 bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Sau khi vụ án bị hủy để điều tra lại, Hội đồng Giám định tư pháp trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc Bộ NN - PTNT (cũ) đã ban hành kết luận giám định năm 2022 với nội dung "không thể giám định được ranh giới, diện tích rừng, trạng thái rừng bị thiệt hại".

Theo thượng tướng Bế Xuân Trường, đây là kết luận chuyên môn của cơ quan giám định cấp bộ. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng lại tiếp tục tái sử dụng kết luận giám định của ông Huỳnh Văn Triệu để kết tội bị cáo là vi phạm thủ tục tố tụng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm lần 3 của TAND tỉnh Lâm Đồng ẢNH: NGÂN NGA

"Lẽ ra, cơ quan điều tra phải căn cứ vào kết luận giám định của Bộ NN - PTNT (cũ) để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can theo điểm b khoản 1 điều 230 bộ luật Tố tụng hình sự do đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm", văn bản nêu.

Theo hồ sơ, đầu năm 2015, Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (cũ) họp bàn việc phát dọn khu đất được cho là không còn rừng để trồng keo gây quỹ hoạt động. Sau đó, các hội viên tham gia chặt cây bụi, dây leo và một số cây gỗ nhỏ gom thành đống chờ đốt.

Kết luận giám định tháng 4.2015 của giám định viên tư pháp Huỳnh Văn Triệu (Hạt Kiểm lâm thành phố Gia Nghĩa cũ) xác định diện tích rừng sản xuất bị hủy hoại là 0,98 ha, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm lần 3 ẢNH: NGÂN NGA

Năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm đã chỉ ra 9 vấn đề lớn cho thấy chưa đủ căn cứ buộc tội nên đã hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) từng kết tội 6 cựu chiến binh để điều tra lại.

Tuy nhiên, đầu năm 2026, TAND khu vực 6 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm lần 3 tiếp tục giữ nguyên quan điểm kết tội 6 bị cáo về tội hủy hoại rừng với mức án như cũ từ 6 - 7 tháng tù.

Cụ thể, tòa phạt 5 cựu chiến binh mỗi người 6 tháng tù gồm: Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi); riêng bị cáo Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi) 7 tháng tù.



