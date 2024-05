Vụ 8 công nhân bị tạt a xít thương vong: Nghi phạm khai gì?

Chiều 23.5, Công an Q.7 vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM đấu tranh lấy lời khai với Đặng Hoàng Toàn (38 tuổi, ở Q.4) để điều tra, làm rõ vụ án 8 công nhân (độ tuổi từ 30 - 40 tuổi) bị tạt a xít xảy ra tại một dãy trọ trong hẻm 502 Huỳnh Tấn Phát (P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM).

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc TD

Trong đó, 1 nạn nhân tử vong.được xác định là anh L. (30 tuổi), 6 người bị thương nặng, 1 người đàn ông tên V. nguy kịch. Các nạn nhân cùng là công nhân tại một công ty trên địa bàn Q.7, sinh sống tại dãy trọ đã lâu. Còn Toàn là người vừa đến dãy trọ sinh sống.

Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn khai tối 22.5, Toàn cùng ngồi nhậu với các nạn nhân trước dãy trọ. Lúc cả nhóm đã say thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Được mọi người can ngăn, Toàn bỏ về phòng trọ, lên gác ngủ.

Trong cơn say, Toàn nghe nhóm bạn nhậu nói xấu về mình. Bực tức, Toàn chạy vào nhà vệ sinh, lấy can a xít (đã mua trước đó) mang ra chỗ bàn nhậu rồi tạt vào các nạn nhân. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn và bị công an bắt giữ trong sáng 23.5.

8 nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, 1 người đã tử vong.