Vụ á hậu Mỹ Duyên ném gạch vào nhà dân: BTC cuộc thi nói gì?

Như Thanh Niên thông tin, hôm 24.7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cô gái có hành động không đúng mực, ném gạch vào nhà dân. Nhiều người cho rằng nhân vật xuất hiện trong video này là Bùi Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2001) - từng giành danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam 2024.

Sau đó, Bùi Thị Mỹ Duyên cũng lên tiếng xác nhận mình là nhân vật trong video gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cô nhận lỗi, mong sự việc được khép lại để bản thân có thể ổn định cuộc sống.

Nàng hậu giải thích thêm đây là sự việc cá nhân, xảy ra lúc cô và một người bạn đùa giỡn. Thời điểm đó, cô có sử dụng đồ uống có cồn nên dẫn đến hành vi chưa phù hợp. Sau đó, người đẹp đã nhận ra sai sót, chủ động xin lỗi bạn của mình và cho biết người này cũng đã thông cảm, bỏ qua.

Đoạn clip của Á hậu Mỹ Duyên khiến dân mạng bàn tán. Nhiều người phản ứng vì cho rằng cô gái này có hành vi thiếu chuẩn mực Ảnh: Chụp màn hình

Vụ ồn ào sau đó được cộng đồng mạng quan tâm. Bên cạnh những tranh luận xoay quanh hành động thiếu chuẩn mực của nàng hậu, cho rằng cô cần có ý thức giữ hình ảnh khi là người của công chúng, nhiều người thắc mắc về động thái của ban tổ chức cuộc thi Miss & Mister Celebrity Vietnam giữa lúc á hậu 2 vướng lùm xùm.

BTC Miss & Mister Celebrity Vietnam nói về ồn ào của Mỹ Duyên

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Thái - đại diện ban tổ chức cho biết đã nắm được những thông tin không mấy tích cực liên quan đến Á hậu Mỹ Duyên. Phía đơn vị này cũng đã làm rõ thông tin, phân tích cho người đẹp sinh năm 2001 hiểu vấn đề mình đang sai về chuẩn mực, ảnh hưởng đến hình ảnh á hậu cũng như vô tình có những lùm xùm không hay đến với ban tổ chức cuộc thi.

“Những hành động đến từ cảm xúc cá nhân do mình gây ra thì mình phải có trách nhiệm đối diện và phải lên tiếng nhìn nhận lỗi lầm và khắc phục các hậu quả do mình gây ra”, ông Vũ Thái nêu quan điểm.

Hình ảnh Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên tại cuộc thi nhan sắc năm 2024 Ảnh: Chụp màn hình

“Bên cạnh đó, Mỹ Duyên cũng là á hậu bước ra từ cuộc thi Vũ Thái tổ chức, thì mình cũng phải có trách nhiệm lên tiếng chia sẻ về hành vi ấy và cũng thay mặt bạn xin lỗi đến khán giả cũng như truyền thông về những thông tin không hay này”, phía đơn vị phản hồi.

Theo ông Vũ Thái, ngay sau khi nắm được thông tin, ban tổ chức đã chủ động liên hệ với Mỹ Duyên để tìm hiểu sự việc. Theo chia sẻ từ nàng hậu 10X, đây là câu chuyện nội bộ xảy ra giữa những người bạn sau khi kết thúc một bữa tiệc sinh nhật chung. Trong lúc mất kiểm soát cảm xúc, Mỹ Duyên đã có hành vi thiếu chuẩn mực.

“Sau khi ban tổ chức làm việc thì Mỹ Duyên đã thẳng thắn nhìn nhận sai sót của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những ồn ào đã vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi. Ngoài ra, sau khi chúng tôi xác minh thông tin, điều đáng ghi nhận là nàng hậu đã ý thức được lỗi lầm và thể hiện thái độ cầu thị sau sự việc. Nên chúng tôi cũng hy vọng mọi người cũng có những thông cảm về những hành vi cư xử thiếu sót của Mỹ Duyên để có những cái nhìn khách quan hơn”, phía ban tổ chức chia sẻ thêm.