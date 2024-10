Vụ án đầu độc người tình, lao xe xuống đèo Bảo Lộc: Nhìn lại tình tiết rúng động

Chiều 28.10, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nguyễn Thu Trang (39 tuổi, ngụ TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), người lái ô tô lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc để điều tra hành vi "giết người". Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Khởi tố bị can đầu độc người tình rồi lao xe xuống vực đèo Bảo Lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, Trang là bị can giết người tình là M.H.V (39 tuổi, ngụ TP.HCM) bằng chất độc xyanua vào ngày 20.10 trên đường từ Đồng Tháp về TP.HCM bằng xe ô tô con.

Sau đó, ngày 21.10, Trang lái ô tô chở thi thể ông V. lên đèo Bảo Lộc. Tại đèo Bảo Lộc, Trang đã lái ô tô qua lại nhiều lần để tìm vị trí. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày (21.10), tại Km 104 +440 thuộc quốc lộ 20, khu vực đèo Bảo Lộc (địa phận xã Đại Lào,TP.Bảo Lộc), Trang lái ô tô chở thi thể ông V. lao thẳng xuống vực sâu. Khi xe lao xuống vực, các túi khí trong xe ô tô bung ra, Trang bị thương nhẹ.

Vị trí Trang cho xe lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc là đoạn đường bằng và thẳng

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Sau khi đưa Trang đi cấp cứu, công an xác định có dấu hiệu bất thường nên khám nghiệm tử thi ông V.; sau đó xác định ông V. đã chết trước khi xe lao xuống vực. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp Trang để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Trang khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nên chiều 20.10, khi Trang và ông V. đi cùng ô tô từ Đồng Tháp về TP.HCM, Trang đã dùng xyanua đặt mua trên mạng trước đó để đầu độc ông V.