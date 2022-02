Vụ án mạng ở Phú Yên: Chồng giết vợ rồi đi nhậu, hát loa kẹo kéo để tạo chứng cứ ngoại phạm

Chiều 17.2, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đã trao thư khen và tiền thưởng của UBND tỉnh Phú Yên cho Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Phú Yên), Công an H.Đồng Xuân và Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự (Viện KSND tỉnh Phú Yên) vì có thành tích phá nhanh vụ án chồng giết vợ.

Chồng báo án vợ bị sát hại

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 9.2, ông Trần Văn Bình (56 tuổi, ở thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, H.Đồng Xuân, Phú Yên), sau khi đi nhậu và hát karaoke với nhóm bạn cách nhà khoảng 1 km đã điều khiển xe máy về nhà. Vào nhà thì ông Bình phát hiện bà Từ Thị Cúc (54 tuổi, vợ ông Bình) tử vong trong nhà với nhiều vết chém trên người.

Nhìn thấy vợ chết, ông Bình đi ra ngoài gọi người cháu của ông ở cùng thôn vào xem. Sau đó, ông Bình hô hoán cho người dân sống xung quanh chạy đến nhà ông. Kiểm tra thì phát hiện bà Cúc đã tử vong nên ông Bình bảo mọi người đi ra ngoài để ông đi báo cơ quan công an đến làm việc.

Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ đối tượng, hành vi gây án của đối tượng hết sức dã man. Vụ án xảy ra ở vùng quê yên bình vào những ngày đầu năm mới đã gây dư luận hết sức phẫn nộ và hoang mang lo lắng.

Nghi phạm giết người chính là người chồng

Từ nhận định đó, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét và thành lập Ban chuyên án do thượng tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên làm Trưởng ban. Ban đầu, Ban chuyên án xác định tập trung làm rõ ông Bình (chồng bị hại); các thanh niên có tiền án, tiền sự, nghiện game, ăn chơi lêu lổng có quan hệ quen biết với gia đình bị hại và giết người để giải quyết mâu thuẫn, thù tức cá nhân.





Từ nhận định đó, Trưởng ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an H.Đồng Xuân tiến hành xác minh, truy xét. Trên cơ sở điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã nhận định bà Cúc bị giết trong khoảng thời gian từ 13 giờ 24 phút đến 16 giờ chiều 9.2.

Sau 2 ngày, Ban chuyên án đã có cơ sở loại trừ khả năng gây án của nhóm thanh niên trộm cắp tài sản nhưng khi bị phát hiện thì giết người để bịt đầu mối và giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân, mà đã đưa ra nhận định khả năng gây án là ông Bình (chồng bị hại).

Từ nhận định đó, Ban chuyên án đã phân công lực lượng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ông Bình để thu thập đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án và triệu tập ông Bình đến trụ sở Công an H.Đồng Xuân để đấu tranh làm rõ.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình đưa ra bằng chứng ngoại phạm, nhưng với những tài liệu, chứng cứ thu thập được và qua việc đấu tranh của lực lượng điều tra viên, ông Bình đã khai nhận hành vi giết vợ của mình.

Hiện Công an Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Bình để tập trung điều tra làm rõ động cơ gây án, hành vi phạm tội đồng thời xóa dấu vết để đánh lạc hướng điều tra.