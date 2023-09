Leo cây xem xét xử

Càng về trưa 21.9.2023, lượng người đổ về khu vực Tòa án nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm càng đông. Lực lượng chức năng phải phát loa tuyên truyền và hướng dẫn người dân tập trung vào công viên Bách Tùng Diệp (ở phía đối diện tòa án) để ổn định trật tự, tránh ảnh hưởng đến tình hình giao thông.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Người hiếu kỳ leo cây công viên xem xét xử

Các rào chắn thép cũng được lực lượng chức năng bố trí để ngăn không cho người dân tràn xuống vỉa hè, lòng đường.

Dù thời tiết TP.HCM khá oi bức nhưng nhiều người vẫn nán lại để theo dõi tình hình phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Thậm chí một số người còn leo lên cây để xem.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM đã lưu ý người dân không tụ tập trước cổng tòa; chỉ những người có giấy triệu tập, hoặc phục vụ công tác xét xử mới được tham gia phiên tòa. Nhà báo, phóng viên phải cung cấp thẻ do tòa cấp mới được vào tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, vẫn có rất đông người dân và các YouTuber hiếu kỳ tập trung trước cổng tòa án để livestream, theo dõi phiên tòa.

Quá trình phạm tội

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo, luật sư Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (tức ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (là Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà.

Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với 10 cá nhân vừa nêu. Tuy nhiên, do là nhân viên và hưởng lương của bị cáo Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.

Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bị cáo Hằng mời bị cáo Đặng Anh Quân (là tiến sĩ luật, nguyên giảng viên luật Trường Đại học Luật TP.HCM) tham gia vào một số buổi livestream của mình. Khi bị cáo Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, bị cáo Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Phương hằng tại phiên tòa Nguyễn Anh

Đến ngày 24.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.9.2023.

