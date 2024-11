Vụ án tại Công ty CP chè Minh Rồng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Thuần

Ngày 21.11, Công an H.Bảo Lâm cho biết trong chiều tối 20.11, Cơ quan CSĐT Coogn an H.Bảo Lâm đã phối hợp Viện KSND H.Bảo Lâm tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty CP chè Minh Rồng để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Lê Đình Thuần và Nguyễn Hữu Giảng

ẢNH: K.P

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Đình Thuần (52 tuổi), Giám đốc Công ty CP Chè Minh Rồng) và Nguyễn Hữu Giảng (62 tuổi), Phó giám đốc.

Tối cùng ngày, Công an H.Bảo Lâm và Viện KSND H.Bảo Lâm tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của 2 bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, các sai phạm của ông Thuần và ông Giảng liên quan đến diện tích đất của Công ty CP chè Minh Rồng thuê tại TT.Lộc Thắng (H.Bảo Lâm) thông qua việc thực hiện chủ trương hóa giá vườn cây, với tổng diện tích 24,5 ha.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan các sai phạm về đất đai xảy ra tại Công ty CP Chè Minh Rồng, ngày 23.10, Công an H.Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Thành, cựu Phó chủ tịch UBND H.Bảo Lâm.

Trước đó, Công an H.Bảo Lâm cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can gồm: Nguyễn Bá Đông, nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Bảo Lâm; bà Nguyễn Thị Hiển, cán bộ Phòng TN-MT H.Bảo Lâm để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.