Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao VKS cấp tỉnh chuyển cáo trạng qua TAND cấp huyện để xét xử ?

Ngày 12.6, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra liên quan đến các thư tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân về nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm luật hình sự xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Đây là nhà của bị can Cao Thị Cúc, được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai vào năm 2015, đến năm 2020 đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Song song đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cũng đang tiếp tục điều tra bị can thứ 7 là Lê Thu Vân trong vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017) tại Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can gồm: Lê Tùng Vân (nguyên quán An Giang, 90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi), Viện KSND tỉnh Long An chuyển cáo trạng qua TAND H.Đức Hòa để đề nghị xét xử, dư luận đặt vấn đề là vì sao Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An không để Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa thực hiện hoạt động điều tra theo thẩm quyền.

Vấn đề trên, đại diện Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An khẳng định đó là các hoạt động tố tụng theo đúng quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Cụ thể, sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa tiến hành xác minh, làm rõ theo đơn tố giác tội phạm (ngày 24.11.2021) của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, Trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM; đơn (ngày 25.22.2021) của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Long An do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự, ký thay mặt thì chính Công an H.Đức Hòa cũng là bị hại trong vụ án này. Công an H.Đức Hòa bị các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai xuyên tạc, xúc phạm uy tín tại 2 clip vi phạm pháp luật hình sự gồm “Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người và clip “Cứu khẩn cấp Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an”.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa đã có đơn chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An để tiếp tục điều tra theo quy định.





Ngoài ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An xét thấy các đơn tố giác tội phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai có tính chất phức tạp liên quan đến hoạt động tôn giáo, có dấu hiệu đã phạm nhiều tội danh khác nhau… nên đã giao Cơ quan ANĐT Công an tỉnh trực tiếp thụ lý.

Vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của TAND H.Đức Hòa

Theo Viện KSND tỉnh Long An, quy định của pháp luật thì vai trò của Viện kiểm sát có từ giai đoạn khởi tố vụ án, kiểm sát điều tra và giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Đối với vụ án Tịnh thất Bồng Lai, Viện KSND tỉnh Long An đã thực hiện quyền kiểm sát điều tra từ khi vụ án được chuyển lên cấp tỉnh nên theo quy định tại Điều 239 bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về thẩm quyền truy tố thì Viện KSND tỉnh Long An quyết định việc truy tố. Tuy nhiên, thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát được xác định theo thẩm quyền xét xử của cấp tòa án đối với vụ án (TAND hiện có 4 cấp).

Trong vụ án này, các bị can bị truy tố ở khoản 2 Điều 331, bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù là thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp huyện nên Viện KSND tỉnh Long An truy tố các bị can ra TAND H.Đức Hòa là đúng quy định pháp luật. TAND cấp huyện được xét xử vụ án hình sự với khung hình phạt đối với bị cáo lên đến 10 năm tù giam.

Theo đó, ngay sau khi quyết định truy tố (ngày 9.6), Viện KSND tỉnh Long An đã ra quyết định phân công cho Viện KSND H.Đức Hòa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” do 6 bị can ở Tịnh thất Bồng Lai thực hiện.