Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn bị can Lê Tùng Vân

Ngày 10.6, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi phát hiện bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) có mặt tại TP.HCM vào ngày hôm qua (9.6), tức bị can đã vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, nên đã buộc bị can này trở lại Tịnh thất Bồng Lai (căn nhà số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An).

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân được Viện KSND tỉnh Long An gia hạn trong thời gian gần 4 tháng, tính từ ngày 3.6 vừa qua. Nhưng bị can Lê Tùng Vân tự ý rời khỏi nơi cư trú trong thời gian bị cấm và không thông báo với chính quyền xã Hòa Khánh Tây.

Hiện Cơ quan ANĐT và Viện KSND tỉnh Long An đang phối hợp đánh giá mức độ vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của bị can Vân để xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này.





Bị can Lê Tùng Vân bị khởi tố ngày 5.1.2022 về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tính đến nay, vụ án này đã có tổng cộng 7 bị can bị khởi tố tại khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự.

Ngày 9.6, Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Tùng Vân và 5 bị can khác gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi).

Tất cả các bị can này cùng ngụ ở số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An do Cao Thị Cúc làm chủ và được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Riêng bị can thứ 7 là Lê Thu Vân (65 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), ngày 1.6 vừa qua, Cơ quan ANĐT đã có quyết định tách vụ án để điều tra.