Văn hóa

Vụ bản quyền âm nhạc: 'Nỗi khổ' của nhạc sĩ 'Bông điên điển'

Thạch Anh - Thái Thắng
18/05/2026 18:45 GMT+7

Từng ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác các ca khúc của mình với một đơn vị, nhạc sĩ Hà Phương rơi vào cảnh 'bút sa gà chết'. Điều đó khiến ông không khỏi hụt hẫng và đau lòng.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Vũ Phương - con trai nhạc sĩ Hà Phương kể năm 2018, ba anh có ký một hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác các ca khúc nổi tiếng với một đơn vị. Thời điểm đó, vì tác giả Bông điên điển đã lớn tuổi, không đọc kỹ những điều khoản do tin tưởng người trong nghề nên rơi vào cảnh “bút sa gà chết”. Tuy nhiên theo con trai nhạc sĩ Hà Phương, đơn vị kia chỉ thực hiện được khoảng 1-2 lần và “đến nay không còn nhận được gì nữa”.

Trước tình cảnh này, phía nhạc sĩ Hà Phương có nhờ đến sự tư vấn của luật sư, song nhận được câu trả lời là “khó thắng”. Con trai tác giả Bông điên điển kể lại: “Trong hợp đồng có chữ “vô thời hạn”, tức là gần như chuyển giao vĩnh viễn luôn. Lúc đó mới biết là mình bị gài điều khoản mà không hay. Luật sư nói vậy rồi thì mình bó tay luôn”.

Nhạc sĩ Hà Phương khi xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện tình cách đây vài năm

Theo con trai nhạc sĩ Hà Phương, đây là những sáng tác tâm huyết của ba anh. Do đó, việc chất xám của đấng sinh thành bị người khác thụ hưởng quyền lợi, phía nam nhạc sĩ và gia đình không khỏi hụt hẫng và đau lòng. “Công sức mình tạo ra giống như “đứa con tinh thần” của mình mà người khác lại hưởng hết. Ba tôi lúc phát hiện ra chuyện đó cũng suy sụp rất nhiều”, anh Vũ Phương cho hay.

Nói về những ảnh hưởng của vụ việc đến cuộc sống gia đình, anh Vũ Phương chia sẻ trước đây tiền tác quyền mỗi quý giúp gia đình sống ổn định hơn. Cụ thể trước khi ký hợp đồng, cứ 3 tháng nam nhạc sĩ nhận một lần, số tiền đủ để san sẻ chi phí sinh hoạt. “Nhưng từ sau vụ đó thì khó khăn lắm. Có thời gian ba tôi bệnh còn phải nhờ bạn bè, nghệ sĩ hỗ trợ thêm để chữa trị”, anh bộc bạch.

Gần đây, khi cơ quan nhà nước có những động thái quyết liệt trong việc bảo vệ vấn đề bản quyền, con trai nhạc sĩ Hà Phương cho rằng đó là tín hiệu tốt, khiến các nhạc sĩ phấn khởi. Anh bày tỏ quan điểm: “Những chuyện như thế này tồn tại quá lâu rồi nên cần được xử lý mạnh tay hơn để bảo vệ người sáng tác”.

Nhạc sĩ Hà Phương là ai?

Nhạc sĩ Hà Phương sinh năm 1938 tại Tiền Giang (cũ). Ông được đồng nghiệp, người yêu nhạc ưu ái gọi là nhạc sĩ của quê hương miền Tây với những sáng tác mang đậm phong cách miệt vườn Nam bộ.

Một số ca khúc của Hà Phương đã góp phần làm thăng hoa giọng hát các ca sĩ Hương Lan, Cẩm Ly, Phi Nhung... như Mưa đêm tỉnh nhỏ, Bông điên điển, Mưa qua phố vắng, Mưa chiều kỷ niệm, Em về miệt thứ…

