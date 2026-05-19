Vụ bản quyền âm nhạc: Tác giả 'Hoa nở không màu' nói gì?

Thời gian qua, câu chuyện bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm. Trong vai trò một nhạc sĩ, Nguyễn Minh Cường cho rằng đây là vấn đề nóng trong môi trường làm nhạc suốt nhiều năm qua.

“Các nhạc sĩ, chủ sở hữu ca khúc luôn tìm cách để bảo vệ các "đứa con tinh thần" của mình, nhưng đôi lúc cũng rất bất lực. Hiện tại các quyền về sở hữu trí tuệ được thực thi chặt chẽ hơn là điều rất đáng mừng cho môi trường âm nhạc lành mạnh”, tác giả Điều buồn nhất khi yêu nêu quan điểm.

Quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường

Theo nhạc sĩ Hoa nở không màu, việc cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm trước tiên phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc xâm phạm bản quyền sở hữu trí tuệ nói chung, quyền của tác giả nói riêng. “Thứ hai, các tác phẩm nghệ thuật nói chung và các tác phẩm âm nhạc nói riêng được nhìn nhận là một loại tài sản và cần được bảo vệ bởi pháp luật”, anh nêu ý kiến.

Trong hành trình làm nghề, Nguyễn Minh Cường thừa nhận anh cũng nhiều lần rơi vào tình trạng tương tự. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Ở đây tôi cũng không muốn nhắc đến riêng đơn vị nào, nhưng số lần bị "nhầm lẫn" quyền tác giả bởi các đơn vị đó thì nhiều lắm, thất thoát doanh thu thì cũng chưa ước lượng được nhưng tôi nghĩ cũng không ít đâu”.

“Có những đơn vị đặt MCN ở nước ngoài, sau đó đặt Content ID (hệ thống quét và nhận diện bản quyền tự động của YouTube) cho các tác phẩm của tôi, lúc tôi phát hiện ra thì cũng đã là câu chuyện xảy ra vài tuần hoặc vài tháng. Thú thật là sau đó tôi đã ủy quyền toàn bộ những tài sản âm nhạc của mình cho VCPMC (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam) và được bảo vệ chặt chẽ hơn”, anh bày tỏ.

Theo Nguyễn Minh Cường, nghệ sĩ, các nhà tổ chức âm nhạc nên ủy quyền cho một đơn vị uy tín, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vì họ có đầy đủ thẩm quyền, pháp lý, chức năng và công nghệ để kiểm soát và bảo vệ những tác phẩm của mình một cách chặt chẽ hơn.

“Tiếp theo, bản thân chúng ta, kể cả người làm nghệ thuật hay người thưởng thức nghệ thuật, cũng nên tìm hiểu rõ ràng về luật sở hữu trí tuệ, để có thể bảo vệ những tài sản của bản thân và tránh sai phạm không đáng có”, anh chia sẻ.