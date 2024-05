Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng: Khen thưởng lực lượng giải cứu con tin

Ngày 14.5, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức công bố khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh Hậu Giang cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu một con tin bị bắt cóc đòi tiền chuộc, xảy ra ở H.Châu Thành A (Hậu Giang).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen và số tiền 70 triệu đồng cho 3 tập thể, gồm: Phòng CSHS Công an tỉnh (30 triệu đồng), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến Công an tỉnh và Công an H.Châu Thành A (mỗi đơn vị 20 triệu đồng).

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, trao thưởng cho 3 tập thể đã xuất sắc giải cứu con tin bị bắt cóc CTV

Chiều cùng ngày (14.5), tại trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long, đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã trao quyết định khen và thưởng nóng cho các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long tham gia phá nhanh vụ án bắt cóc kể trên.

Phòng CSHS và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long được khen thưởng NAM LONG

Theo đó, 2 tập thể được khen thưởng gồm: Phòng CSHS và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long, kèm theo tiền thưởng là 30 triệu đồng.

Trước đó, sau khi tiếp nhận yêu cầu của Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp phá vụ án bắt cóc đòi 10 tỉ đồng tiền chuộc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp phá án. Tại buổi lễ Ban giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã gửi thư cảm ơn Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về công tác phối hợp phá án.

Như Thanh Niên thông tin, trưa 11.5, Công an H.Châu Thành A (Hậu Giang) tiếp nhận tin báo ông M.V.C (phó giám đốc công ty thiết kế nội ngoại thất tại TP.Cần Thơ) đến huyện này vào ngày 10.5 để gặp khách hàng thì bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 10 tỉ đồng. Gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do nhóm bắt cóc cung cấp. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Hậu Giang chủ động phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an nhiều tỉnh, thành chia làm nhiều tổ công tác tham gia phá án. Được sự phối hợp của Công an tỉnh Vĩnh Long, lúc 0 giờ 10 ngày 12.5, lực lượng phá án bắt giữ được 2 nghi phạm chủ mưu là 2 anh em ruột Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi) và Nguyễn Thanh Nguyên (37 tuổi, cùng ngụ xã An Nhơn, H.Châu Thành, Đồng Tháp) đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Khai thác nhanh, Nghĩa khai nhận nơi giam giữ ông C. tại một căn nhà thuộc xã Tân Hạnh, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Đến 0 giờ 40 cùng ngày (12.5), các mũi trinh sát tiếp cận, bao vây, triển khai phương án giải cứu con tin. Phát hiện bị bao vây, Nguyên dùng dao khống chế nạn nạn nhân, đòi cung cấp 1 ô tô và thả Nghĩa để bỏ trốn. Đến 3 giờ 20 ngày 12.5, lợi dụng nghi phạm mất cảnh giác, các trinh sát ập vào khống chế Nguyên, giải cứu con tin an toàn. Qua truy xét, đến 6 giờ ngày 13.5, các trinh sát bắt thêm 2 đồng phạm là Nguyễn Quốc Thanh và Lý Minh Chánh đang lẩn trốn tại Cần Thơ và Đồng Nai. Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, thấy ông C. có điều kiện kinh tế nên bàn bạc bắt cóc đòi tiền chuộc.