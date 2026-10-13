Vụ bé 3 tuổi viêm tiểu phế quản tử vong: Bệnh viện khẳng định làm đúng quy trình

Ngày 13.10, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết ngay sau khi xảy ra vụ bé gái 3 tuổi bị viêm tiểu phế quản tử vong sau hơn 3 giờ nhập viện, bệnh viện đã báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc cho Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Về công tác chuyên môn và sự phối hợp với các cơ quan chức năng, vị lãnh đạo này cho biết Công an tỉnh Gia Lai và lực lượng pháp y đã đến làm việc, tiến hành lấy lời khai cũng như lập biên bản vụ việc.

Bệnh viện khẳng định làm đúng quy trình vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản ẢNH: BỒNG SƠN

Hiện tại, ê kíp y bác sĩ thực hiện ca điều trị vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ việc, phía bệnh viện khẳng định đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đã tuân thủ đúng phác đồ điều trị, thực hiện đúng quy trình chuyên môn và nỗ lực cấp cứu hết lòng cho bệnh nhân, hoàn toàn không có việc bỏ bê.

"Sự cố đau lòng xảy ra là tai nạn y khoa ngoài ý muốn. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ", vị này thông tin thêm.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12.10, bé gái T.N.T.D (3 tuổi, ở phường Bồng Sơn) được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn trong tình trạng sốt cao, ho có đờm kéo dài 4 ngày và được chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp.

Sau khi tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ô xy máu. Bệnh viện đã huy động nhân lực cấp cứu, chuyển bé đến Khoa Hồi sức nhưng bệnh nhi đã tử vong vào 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Sau vụ việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu bệnh viện tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. Bệnh viện cũng được yêu cầu thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.