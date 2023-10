Vụ bé 6 tuổi tử vong sau đêm trung thu: 3 người thân của bé nhập viện

Ngày 3.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, 3 người thân của bé 6 tuổi tử vong (bé tử vong sau đêm trung thu tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã nhập viện điều trị tại Cà Mau.



3 người gồm: Phan Thị U. (39 tuổi, ngụ xã Khánh Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau, là mẹ của bé 6 tuổi tử vong) và con trai chị U. là Lê Văn T. (19 tuổi), cùng em rể của chị U. là Nguyễn Văn H. (40 tuổi). Cả 3 bệnh nhân nhập viện Bệnh viện đa khoa Cà Mau với triệu chứng đau bụng, đi tiêu, mệt mỏi.

Ông Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cà Mau xác nhận với PV Thanh Niên là có 3 trường hợp kể trên nhập vào khoa cấp cứu của bệnh viện lúc 10 giờ 30 ngày 3.10. Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân hiện ổn định, đang được bệnh viện theo dõi điều trị.

Cũng trong sáng 3.10, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, sáng cùng ngày Ban đã đi kiểm tra cơ sở sản xuất bánh su kem ở Q.Bình Thạnh. Theo đó, kiểm tra quy trình, nguồn gốc nguyên hiệu, lấy mẫu kiểm nghiệm... Cũng theo PGS-TS Phong Lan, nguyên nhân bé 6 tuổi tử vong do ngộ độc thực phẩm, bệnh lý hay do suy kiệt mất nước, đang được cơ quan công an làm rõ.

Cũng theo PGS-TS Phong Lan, bánh su kem là thực phẩm sản xuất ăn trong ngày, bảo quản trong tủ mát, nếu để ra môi trường bình thường thì rất dễ bị hỏng.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, chị U. (ở phòng trọ đường Nguyễn Tư Nghiêm, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) làm tạp vụ tại chung cư Palm Heights (P.An Phú, TP.Thủ Đức). Chiều 29.9, chung cư có tổ chức Tết Trung thu cho các em bé sống tại đây. Chị U. được cư dân chung cư cho 2 cái bánh trung thu, ban tổ chức cho bánh su kem mang về phòng trọ để bên ngoài (không để trong tủ lạnh).

Sáng 30.9, cả nhà chị U. cùng ăn bánh trung thu và bánh su kem. Sau khi ăn thì chị U. cùng với con trai 19 tuổi, bé gái P.N.Q đều bị nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Chiều cùng ngày, chị U. và 2 con đi khám tại phòng khám gần nhà, mua thuốc về uống, nhưng các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy của 3 mẹ con không thuyên giảm.

Sáng 1.10, 3 mẹ con chị U. đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) để khám. Sau khi khám, 3 mẹ con chị U. mua thuốc uống, về nhà theo dõi.

Trong ngày 1.10, bé P.N.Q liên tục nôn ói, tiêu chảy. Đến khuya cùng ngày, gia đình phát hiện bé P.N.Q tím tái, giao tiếp kém nên dùng xe máy chở bé đi Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Trên đường đi, gia đình chị U. phát hiện bé P.N.Q ngưng thở, không động đậy.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, lúc 23 giờ 46 ngày 1.10, bệnh nhi P.N.Q được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch đùi không bắt được, nhịp tim không nghe được, huyết áp không đo được; da lạnh, tím tái toàn thân. Bệnh nhi mất hết các phản xạ toàn thân.

Bệnh nhi được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công, được chẩn đoán ngưng thở (tử vong) trước nhập viện chưa rõ nguyên nhân, và ra viện lúc 1 giờ 11 ngày 2.10. Bệnh viện đã mời công an địa phương đến và bàn giao vụ việc. Sau đó bé được đưa về Cà Mau để an táng.

Ngoài ra, nhiều người khác ăn bánh nói trên cũng phải nhập viện điều trị.

Vụ việc bé 6 tuổi tử vong đang được Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra làm rõ…