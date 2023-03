Vụ 'bé trai 3 tuổi nghi bị cha dượng ép hút ma túy': Sao cha ruột chưa đón về?

Trao đổi với Thanh Niên, anh Trần Minh Tài (31 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) cho biết con trai mình là bé T.N.A.T (bé trai 3 tuổi nghi bị người tình của mẹ ruột bạo hành, ép sử dụng chất ma túy xảy ở H.Hóc Môn) đã được đưa vào Làng trẻ em SOS.



“Con ở trong đó thì mình cũng lo lắng, mấy ngày nay vừa phải giải quyết công việc ở ngoài, vừa lo cho con. Hiện tôi chưa đủ điều kiện để gặp mặt con cũng như đón con ra ngoài, vì không có giấy khai sinh của con. Tôi đang làm lại giấy tờ và sẽ cố gắng để đón con ra chăm sóc, giành được quyền nuôi con càng sớm càng tốt!”, người cha cho biết.

Vụ việc của bé A.T (3 tuổi) khiến dư luận quan tâm thời gian qua. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Anh Tài cũng nói thêm vì mẹ ruột đã làm mất giấy khai sinh của con, cũng như một số chuyện riêng với gia đình phía nhà vợ nên hiện giờ vẫn chưa đủ điều kiện để đón bé ra. Hiện anh vẫn đang chăm sóc con gái đầu 5 tuổi.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết theo quy định pháp luật, trường hợp của anh Tài hiện chưa thể đón bé A.T ra ngoài vì chưa có giấy tờ chứng minh anh là cha của bé, cụ thể là giấy khai sinh. Theo đó, anh Tài có thể đến bệnh viện làm lại giấy chứng sinh cũng như thực hiện thủ tục còn lại để làm giấy khai sinh cho con. Khi đủ giấy tờ xác nhận anh là người thân của bé, anh có thể đón cháu về chăm sóc.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó khuya 24, rạng sáng 25.3, những đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một bé trai 3 tuổi ở TP.HCM mặc tã bị người tình của mẹ ruột, tên Lê Văn Bậm trói chân, tác động vào bộ phận nhạy cảm, cho sử dụng chất nghi là ma túy đá với sự chứng kiến của mẹ ruột lan truyền chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Dư luận bức xúc, phẫn nộ trước hình ảnh này và mong bé sớm được giải cứu.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Ngày 28.3, Bậm bị công an khởi tố bị can và bị bắt tạm giam về hành vi: Tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra dấu hiệu của các tội dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng ma túy và hành hạ, ngược đãi trẻ em.

Về phần bé trai 3 tuổi, cơ quan chức năng đưa đi giám định, kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Kết quả cho thấy bé âm tính với ma túy, sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Hiện người tình của mẹ bé trai đã bị khởi tố.