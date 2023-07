Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường tại Hà Nội: Khởi tố bảo mẫu

Trưa 5.7, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an H.Gia Lâm cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Gia Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nữ bảo mẫu Chu Uyển Vân trong vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong trong lúc trông giữ.

Nữ bảo mẫu bị khởi tố tội “vô ý làm chết người”, quy định tại điều 128 bộ luật Hình sự. Bị can này được cho tại ngoại trong quá trình điều tra vì nuôi con nhỏ, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.



Trước đó, theo chia sẻ từ chị Nguyễn Bích Hằng (trú H.Gia Lâm, mẹ của nạn nhân), tối 9.1, chị giao con trai là N.B.Kh cho bảo mẫu Vân chăm sóc.

Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Đến 8 giờ hôm sau, bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo bé trai bị sặc sữa và đưa cháu bé đi cấp cứu.

Sau đó, bé trai không qua khỏi. Quá uất ức trước sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hằng làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng trong tháng 1, lực lượng pháp y đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.