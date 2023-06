Vụ bé trai 9 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành: Người mẹ nói gì?

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi bị tự kỷ nghi bị cô giáo can thiệp bạo hành tím người, ngày 30.6, một lãnh đạo UBND Q.Thanh Xuân cho biết, địa phương đang kiểm tra và xác minh thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND P.Phương Liệt cho hay, ngay khi nắm được thông tin phản ánh vụ việc, lực lượng Công an P.Phương Liệt đã xuống địa chỉ mà phụ huynh thông tin để xác minh.

Qua xác minh, căn hộ ở số 360 Giải Phóng (P.Phương Liệt) được cô giáo thuê ở. Giáo viên này cũng dạy tự phát.

"Có thể do phụ huynh quen biết nên gửi gắm con chứ không có trường lớp, giấy phép. Qua sự việc, gia đình chỉ ra công an phản ánh chứ không đề nghị gì. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc này", lãnh đạo UBND P.Phương Liệt nói.



Người mẹ nói gì?

Liên quan đến sự việc, chiều 30.6, chị V.A (mẹ bé trai 9 tuổi) chia sẻ, cách đây 2 tháng, chị tìm được thông tin về cô giáo Th. (28 tuổi) qua các hội nhóm dạy trẻ chậm phát triển trên mạng xã hội. Cô Th. giới thiệu là thạc sĩ chuyên ngành sư phạm.

Vết thương trên người bé trai N.N

Mặc dù biết lớp học là tự phát nhưng chị V.A vẫn quyết định cho con trai bị tự kỷ học tại nhà cô giáo Th. từ tháng 4. "Cô Th. thuê một căn hộ có 3 phòng, một phòng để ngủ, một phòng có các máy chạy, phòng còn lại để dạy các con", chị V.A nói và cho hay cô giáo Th. dạy, trông cháu 2 giờ mỗi buổi chiều, học phí khoảng 8 triệu đồng/tháng trước nghỉ hè. Đến khi nghỉ hè, cô Th. nhận trông cháu cả ngày, chi phí khoảng 13 triệu đồng/tháng.

Ngày 20.6, chị V.A phát hiện cơ thể con mình có nhiều vết bầm tím, đặc biệt ở vùng mông. Ngoài ra, con chị còn có biểu hiệu hoảng loạn, sợ hãi nên gia đình đã trao đổi với cô giáo thì nhận được câu trả lời là "con bị ngã". Tuy nhiên, sau khi xem kỹ vết thương, tham khảo nhiều người, chị V.A khẳng định con trai bị đánh. Sau đó, chị V.A hẹn gặp cô giáo.

"Cô Th. thừa nhận hành vi đánh con trai tôi. Thời điểm đó, tôi thương cảm cô giáo còn trẻ nên không định tố cáo mà chỉ yêu cầu cô viết bản cam kết sẽ không đánh con nữa. Tuy nhiên, vài hôm sau, con tôi vẫn bảo bị cô giáo đánh tiếp nên tôi đã trình báo lên Công an P.Phương Liệt", chị V.A nói thêm, và cho hay, chiều nay chị tiếp tục làm việc với công an.

Trước đó, một bài viết trên mạng xã hội đăng tải một đoạn tin nhắn chụp màn hình qua Zalo được cho là của phụ huynh bé trai 9 tuổi. Phụ huynh này cho biết con mình bị chậm phát triển dạng tăng động giảm chú ý nên gia đình đã nhờ giáo viên can thiệp dịp nghỉ hè.

Bài viết sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ "chóng mặt". Đa số các ý kiến cho rằng, nếu cô giáo có hành vi với trẻ nhỏ mà lại là trẻ chậm phát triển thì khó chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng lực lượng chức năng cần vào cuộc ngay để bảo vệ em nhỏ.