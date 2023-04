Vụ bé trai nghi bị bạo hành: Người mẹ thừa nhận đánh con, kiểm tra không có chất ma túy

Ngày 12.4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM có văn bản gửi Công an H.Hóc Môn và các đơn vị liên quan về việc phối hợp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em, liên quan vụ bé H.K nghi bị bạo hành.

Để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị Công an H.Hóc Môn, UBND xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn) tiếp tục quan tâm chỉ đạo, nhằm sớm xác định rõ nguyên nhân, làm rõ việc có hay không hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em. Đồng thời, có các biện pháp can thiệp và trợ giúp trẻ em một cách kịp thời trong thời gian sớm nhất.