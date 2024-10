Vụ bị hành hung nghi do làm thơ đăng Facebook: Triệu tập nhiều người liên quan

Chiều 13.10, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an xã Ngư Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) xác nhận xảy ra một vụ hành hung tại nhà ông Ngô Văn Lư (thôn Thượng Bắc).

Theo vị này, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã lập tức có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc và trình báo lên chỉ huy Công an H.Lệ Thủy. Công an H.Lệ Thủy đã mời những người liên quan đến làm rõ. Tổng cộng có 7 người, đều ở thôn Liêm Tiến, cùng xã Ngư Thủy với ông Lư. Những người này bước đầu đều thừa nhận đến nhà đánh ông Lư.

Thời điểm ông Lư bị đánh bất tỉnh vào đêm 10.10 ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 13.10, anh Ngô Văn Luýt (32 tuổi, con trai ông Lư) cho biết, anh đang rất lo lắng về tình hình sức khỏe của bố và cháu anh. Trong khi cháu anh vẫn đang hoảng sợ thì bố anh đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế với tình trạng đa chấn thương. "Bố tôi vẫn chưa thể ngồi dậy được, chưa tự đi vệ sinh được. Ngoài các vết thương ngoài da, các bác sĩ cho biết ông bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu. Gia đình tôi đang rất lo lắng", anh Luýt nói. Cũng theo anh Luýt, những ngày qua, nhiều điều tra viên của Công an H.Lệ Thủy đã chủ động liên lạc với gia đình để thăm hỏi sức khỏe ông Lư cũng như điều tra vụ việc.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, gia đình ông Lư đã gửi đơn trình báo Công an H.Lệ Thủy, về hành vi cố ý gây thương tích và gây mất an ninh trật tự.

Theo đơn, vào tối 10.10, có một nhóm người lạ mặt khoảng 7 đến 8 người đi 2 xe ô tô ập vào nhà và hành hung ông Lư và bà Ngô Thị Mai (54 tuổi, vợ ông Lư) khi họ đang ăn cơm tối cùng đứa cháu 6 tuổi.

Nhóm người đi xe ô tô vào hành hung vợ chồng ông Lư đêm 10.10 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cũng theo đơn, những người lạ mặt tập trung đánh ông Lư làm ông gục bất tỉnh tại chỗ, vợ ông Lư kịp chạy ra ngoài sân kêu cứu. Khi bà con chòm xóm chạy đến, nhóm người hành hung mới rời đi và buông những lời đe dọa.

Bài thơ ông Lư đăng trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Luýt cho rằng nguyên nhân là vào ngày 9 và ngày 10.10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại Ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Ông Lư đã viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. Anh Luýt nghi xuất phát từ bài thơ bố anh đăng lên, nên những người này đến nhà đánh bố anh phải nhập viện.