Vụ buộc dân xét nghiệm ADN khi làm khai sinh: Kỷ luật phó chủ tịch xã

Theo giải trình của ông Phan Danh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lý do ông yêu cầu người dân làm giấy khai sinh cho con phải xét nghiệm AND là do cán bộ cấp dưới tham mưu, cha và mẹ bé chưa đăng ký kết hôn.