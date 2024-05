Vụ các cầu thủ đội Hà Tĩnh bị bắt vì dùng ma túy: Tượng đài sụp đổ!

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 8.5, Công an Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một số tang vật liên quan. Trước đó, ngày 4.5.2024, Công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn.

Quá trình kiểm tra phát hiện có 10 đối tượng, trong đó có Đinh Thanh Trung, sinh năm 1988; Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 2002; Dương Quang Tuấn, sinh năm 1996, ở Hà Nội; Nguyễn Trung Học, sinh năm 1998, ở tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Văn Trường, sinh năm 2003, ở tỉnh Thanh Hóa, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.



Từ cầu thủ U.23 bị mất suất đá chính ở CLB

Trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng đang có một tương lai rộng mở khi anh là một trong những cầu thủ chủ chốt của đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2023.

Ngọc Thắng

Cho dù chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc của Thắng sau khi bị tạm giữ tại khách sạn nhưng khán giả vẫn đặt nhiều nghi vấn. Nhìn lại vài trận đấu gần đây ở V-League, anh chỉ được HLV Nguyễn Thành Công đưa vào từ băng ghế dự bị chứ không còn góp mặt trong đội hình xuất phát ở giai đoạn lượt đi. Liệu có phải rằng thành công quá sớm đã khiến cho cầu thủ này không thể kiểm soát được bản thân?

Đến trụ cột CLB từng có giá trị chuyển nhượng cao

Mùa giải năm 2023-2024 của CLB Hà Tĩnh đang diễn ra rất suôn sẻ, trong số đó có sự đóng góp rất lớn của tiền vệ Nguyễn Trung Học. Đây là mùa giải mà tiền vệ sinh năm 1998 có một phong độ ổn định và là hạt nhân chính trong lối chơi của đội với 16 trận ra sân trên mọi đấu trường quốc nội.

Nguyễn Trung Học

Trận đấu nào nếu thiếu vắng sự xuất hiện của cầu thủ người Tuyên Quang, đội Hà Tĩnh sẽ chơi chật vật, mất kiểm soát về thế trận. Ngay sau khi thông tin Trung Học bị tạm giữ vì có dính líu đến ma túy, người hâm mộ bóng đá Hà Tĩnh đã mường tượng đến cơn giông bão cho đội bóng quê hương sau khi mất đi cầu thủ từng có giá trị chuyển nhượng lên đến 100.000 euro.



Choáng váng với Quả bóng vàng Việt Nam

Có lẽ cầu thủ khiến nền bóng đá Việt Nam rúng động trong vụ việc nghiêm trọng này là tiền vệ Đinh Thanh Trung. Quả bóng vàng Việt Nam 2017 được nhiều đồng đội và đồng nghiệp đánh giá là một người đàn anh gương mẫu, cầu tiến và chịu khó trong sự nghiệp.

Đinh Thanh Trung

Tiền vệ sinh năm 1988 có xuất phát điểm từ hoàn cảnh nghèo khó và bóng đá chính là cuộc đời của anh từ bé. Trải qua hơn 17 năm thi đấu đỉnh cao, trong mắt các đồng đội từ cấp độ CLB đến đội tuyển, tượng đài của bóng đá Hà Tĩnh và Quảng Nam là người đầy nhiệt huyết, đạo đức tốt và tận tâm với con đường cầu thủ của mình.

Đến cả những cậu bé nhặt bóng còn xem anh là một hình tượng để phấn đấu trong tương lai. Năm 2022, Thanh Trung hồi hương sau nhiều năm chinh chiến ở các đội bóng khác để được ở gần với gia đình. Thông tin tiền vệ này bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy đã đánh sập hình tượng của một cầu thủ mẫu mực về chuyên môn lẫn đạo đức ở trong và ngoài sân cỏ.

Có thể nói rằng, bản thân các cầu thủ phải tự nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy có thể tác động ghê gớm đến sự nghiệp của mình. Việc các cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt vì liên quan đến ma túy đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho công tác quản lý và đào tạo của các đội bóng khi tệ nạn luôn rình rập bên ngoài sân cỏ.