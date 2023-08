Vụ cán bộ Sở VH-TT-DL Thái Bình đánh bạc: Tỉnh ủy Thái Bình chờ thông tin chính thức từ Công an Đắk Lắk

Ngày 8.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi đánh bạc. Bước đầu, các bị can này được xác định là cán bộ thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, Ban tổ chức tỉnh ủy Thái Bình cho biết nhận được báo cáo của Sở VH-TT-DL về vụ việc, đang chờ văn bản chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, đoàn công tác của Sở VH-TT-DL Thái Bình dẫn đội bóng thiếu nhi của tỉnh đến tham dự vòng chung kết Giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc, diễn ra từ ngày 24.7 - 6.8 tại Đắk Lắk.

Trong khoảng thời gian trên, một số cán bộ của đoàn Sở VH-TT-DL Thái Bình tổ chức đánh bạc ăn tiền tại một khách sạn trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và bị cơ quan công an bắt quả tang, trong đó có một Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến sự việc, ngày 8.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình cho biết đã nắm được thông tin.

"Hiện chúng tôi đã nhận được báo cáo của Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình về sự việc trên. Tuy nhiên, chúng tôi phải chờ thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk, sau đó mới có phương án xử lý đối với các cán bộ vi phạm theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo này cho biết thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, mấy ngày qua, 4 bị can liên quan vụ đánh bạc vẫn đến cơ quan, làm tờ trình và các thủ tục. Riêng vị Phó giám đốc Sở VH-TT-DL nói trên đến tháng 9 tới sẽ về hưu.

Nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết, vị phó giám đốc sở nêu trên là ông N.M.H., hiện ông H. vẫn đang đến nhiệm sở làm việc và chưa có quyết định tạm đình chỉ công việc.

Vụ việc 4 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình bị khởi tố về hành vi đánh bạc đang được các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thái Bình, cho biết bà đã nắm thông tin về vụ việc nói trên. Tuy nhiên, bà Hạnh từ chối trả lời thêm về hướng xử lý các cán bộ vi phạm.